Ранее судимый житель Ашкелона арестован за изнасилование несовершеннолетней

После полицейской погони задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней и в других случаях сексуализированного насилия. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока его содержания под стражей в связи с его опасностью для общества.

По сообщению полиции, в полицию Ашкелона поступили два заявления, об изнасиловании несовершеннолетней и о сексуализированном насилии, по обоим заявлениям подозреваемым проходит житель Ашкелона в возрасте около 50 лет, ранее судимый за насилие, угрозы и мошенничество.

Первая жалоба касается изнасилования несовершеннолетней у нее дома в тот период, когда подозреваемый был сожителем ее матери. Вторая жалоба касается изнасилования 19-летнрей девушки, которой подозреваемый представился военнослужащим.

Следователи быстро установили личность подозреваемого и объявили его в розыск. После того, как его заметили в районе мертвого моря, сотрудники полиции выехали за ним и после погони задержали его. Он был доставлен на допрос, следователи также расследуют другие случаи совершенных им преступлений.