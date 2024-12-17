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Израиль

"В бой идут одни старики": объявлено о создании новой резервной дивизии "Давид"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 декабря 2024 г., 15:01 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 15:09
"В бой идут одни старики": объявлено о создании новой резервной дивизии "Давид"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Во вторник, 17 декабря, ЦАХАЛ объявил о формировании новой резервной дивизии "Давид", в составе которой будут действовать пять бригад "Негба", "Йонатан", "Исраэли", "Ари" и "Галиль Голан".

Эти пять бригад будут выполнять задачи по защите границ Израиля в соответствии с оперативной необходимостью. Набор в них будет осуществляться по территориальному признаку. Бригады будут состоять из резервистов-добровольцев в возрасте от 38 до 58 лет, имеющих опыт армейской службы.

Открыта запись в эти бригады.

Военнослужащие-резервисы пройдут подготовку в учебном центре, которая будет включать курс повышения боевых навыков, боевые учения в населенной местности и при сложных сценариях, специальную подготовку командиров, а также тренировки, которые будут проводиться регулярно.

Израиль
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