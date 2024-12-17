Министры вызовут Баарав-Миару "на ковер"
время публикации: 17 декабря 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 14:27
Главы коалиционных партий намерены вызвать юридического советника правительства Гали Баарав-Миару на не санкционированные слушания.
В ходе встречи с юридическим советником министры представят ей список претензий, а в конце заседания проголосуют за недоверие в ее адрес.
Такой формат не предусмотрен ни законом, ни уставом правительства. Эта "церемония" не имеет никакого формального смысла и не продвигает вопрос увольнения юридического советника.
Как сообщает "Гаарец", решение о заседании в таком формате было принято 15 декабря на совещании глав коалиционных партий.
На данный момент неизвестно, намерена ли юридический советник правительства являться по вызову министров.