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Израиль

Министры вызовут Баарав-Миару "на ковер"

Итамар Бен-Гвир
Правительство
время публикации: 17 декабря 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 14:27
Министры вызовут Баарав-Миару "на ковер"
Avshalom Sassoni/Flash90

Главы коалиционных партий намерены вызвать юридического советника правительства Гали Баарав-Миару на не санкционированные слушания.

В ходе встречи с юридическим советником министры представят ей список претензий, а в конце заседания проголосуют за недоверие в ее адрес.

Такой формат не предусмотрен ни законом, ни уставом правительства. Эта "церемония" не имеет никакого формального смысла и не продвигает вопрос увольнения юридического советника.

Как сообщает "Гаарец", решение о заседании в таком формате было принято 15 декабря на совещании глав коалиционных партий.

На данный момент неизвестно, намерена ли юридический советник правительства являться по вызову министров.

Израиль
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