Из Хеврона спасены трое детей украинки и палестинца, над которыми издевался отец

В результате успешной операции сотрудники полиции Хеврона и военнослужащие ЦАХАЛа смогли вывезти из деревни Дура к югу от Хеврона троих детей в возрасте от пяти до девяти лет, которых в течение долгого времени удерживал их отец-палестинец, жестоко обращавшийся с ними и препятствующий их встречам с матерью.

По данным расследования, 46-летний палестинец из Хеврона был женат на гражданке Украины, в браке у них родились пятеро общих детей. В семье всегда процветало насилие со стороны отца в отношении его жены и детей. Около двух лет назад женщине удалось сбежать от мужа вместе с двумя дочерьми на территорию Израиля, а трое сыновей остались с отцом.

В течение последних дней в полиции Хеврона вели расследования подозрений в отношении отца детей: он подозревался в незаконном лишении свободы, сексуализированном насилии, нападениях, издевательствах и препятствовании получению медицинской помощи для трех несовершеннолетних в возрасте от пяти до девяти лет.

В рамках спасательной операции троих детей удалось вывезти из деревни Дура, они воссоединились с матерью и сестрами. Их отец и несколько других причастных к совершению преступлений в отношении детей задержаны для допроса. В операции по вызволению детей принимала участие полиция, гражданская администрация, социальные службы, юридические и другие инстанции.