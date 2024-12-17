Минздрав ПА: в Шхеме в ходе столкновений с военными убит мужчина

Министерство здравоохранения Палестинской автономии объявило, что в ходе вооруженных столкновений с израильскими военными в Шхеме был убит молодой мужчина.

Ранее хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал, что ночью израильские военные действовали в старом лагере Аскар в Шхеме.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.