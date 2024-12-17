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Израиль

Минздрав ПА: в Шхеме в ходе столкновений с военными убит мужчина

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 17 декабря 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 07:14
Минздрав ПА: в Шхеме в ходе столкновений с военными убит мужчина
Пресс-служба ЦАХАЛа

Министерство здравоохранения Палестинской автономии объявило, что в ходе вооруженных столкновений с израильскими военными в Шхеме был убит молодой мужчина.

Ранее хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал, что ночью израильские военные действовали в старом лагере Аскар в Шхеме.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

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