Минздрав ПА: в Шхеме в ходе столкновений с военными убит мужчина
время публикации: 17 декабря 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 07:14
Министерство здравоохранения Палестинской автономии объявило, что в ходе вооруженных столкновений с израильскими военными в Шхеме был убит молодой мужчина.
Ранее хамасовский "Палестинский информационный центр" передавал, что ночью израильские военные действовали в старом лагере Аскар в Шхеме.
ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.
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