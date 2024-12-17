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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 17 декабря: прохладно, переменная облачность, местами дождь

Погода
Дожди
время публикации: 17 декабря 2024 г., 05:25 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 05:31
Прогноз погоды в Израиле на 17 декабря: прохладно, переменная облачность, местами дождь
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 17 декабря, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен дождь на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 8-16 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 11-22, в Беэр-Шеве – 9-19, в Мицпе-Рамоне – 10-17, на побережье Мертвого моря – 14-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-20, в Ариэле – 8-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-17, на Голанских высотах – 10-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В среду-четверг – повышение температуры, малооблачно. В пятницу похолодает.

Израиль
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