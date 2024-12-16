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Израиль

СМИ на арабском языке: израильский десант высадился возле Дамаска

Сирия
СМИ
время публикации: 16 декабря 2024 г., 23:56 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 23:56
СМИ на арабском языке: израильский десант высадился возле Дамаска
Ayal Margolin/Flash90

В ночь на 17 декабря многие ближневосточные СМИ со ссылкой на арабскую службу российского агентства Sputnik сообщили о высадке израильского десанта на военном объекте возле Дамаска.

Агентство Sputnik написало об этом в своем официальном Х-блоге, сославшись на источник в Сирии.

"В понедельник вечером израильский вертолет приземлился возле военного объекта в окрестностях Дамаска, после чего израильские военные вошли на объект и покинули его примерно через 20 минут", – говорится в сообщении.

Сообщение Sputnik, в частности, цитирует ливанский новостной портал El Nashra.

Примечательно, что днем ранее, в воскресенье 15 декабря, многие арабские источники уже сообщали о подобной операции израильского десанта в районе Дамаска, также длившейся около 20 минут.

Израиль
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