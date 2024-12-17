В бою на юге Газы погибли майор Мошико Максим Розенвальд и еще один военнослужащий
время публикации: 17 декабря 2024 г., 11:09 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 11:16
Разрешено к публикации: в бою на юге сектора Газы погиб майор резерва Мошико Максим Розенвальд, 35 лет, из Модиин-Маккабим-Реута, командир роты 7107-го инженерного батальона бригады "Нахаль".
В том же бою погиб еще один военнослужащий, имя которого пока не публикуется.
С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 818 военнослужащих ЦАХАЛа.