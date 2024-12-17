Вооруженное нападение в Харише, тяжело ранен мужчина

Утром 17 декабря в Харише на бульваре Дерех Эрец в результате вооруженного нападения был ранен мужчина 40-45 лет. Раненый доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Его состояние тяжелое и нестабильное, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция проводит расследование.

По данным полиции, мужчина получил ножевые ранения, его состояние ухудшилось вскоре после эвакуации в больницу.

О задержании подозреваемых не сообщается.