Вооруженное нападение в Харише, тяжело ранен мужчина
время публикации: 17 декабря 2024 г., 10:47 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 11:28
Утром 17 декабря в Харише на бульваре Дерех Эрец в результате вооруженного нападения был ранен мужчина 40-45 лет. Раненый доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Его состояние тяжелое и нестабильное, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Полиция проводит расследование.
По данным полиции, мужчина получил ножевые ранения, его состояние ухудшилось вскоре после эвакуации в больницу.
О задержании подозреваемых не сообщается.