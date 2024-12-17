"Закон Фельдштейна": ЦАХАЛ предупреждает об ущербе

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне продолжает обсуждение так называемого "закона Фельдштейна".

Напомним, что речь идет о законопроекте, в соответствии с которым офицеры ЦАХАЛа и сотрудники служб безопасности, передающие премьер-министру секретную информацию, будут освобождены от уголовной ответственности.

На заседании присутствует жена прапорщика военной разведки, который вместе с Эли Фельдштейном обвиняется в передаче секретного документа изданию Bild.

В ходе заседания представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Моше Шнайд заявил, что у принятия этого закона будут очень серьезные последствия. По его мнению, "этот законопроект причинит ущерб безопасности государства Израиль и создаст серьезные помехи деятельности разведки".

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн заявил, что его беспокоят последствия утверждения этого законопроекта. "Я хочу быть уверен, что утверждение этого законопроекта не приведет к ситуации, когда каждый, кто хочет, игнорирует своих командиров и обращается напрямую за пределы системы", – сказал Эдельштейн.