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Израиль

Эли Фельдштейн, арестованный 45 дней назад, вернулся в дом родителей

Расследование
Биньямин Нетаниягу
Судебные решения
время публикации: 09 декабря 2024 г., 22:57 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 22:57
Эли Фельдштейн, арестованный 45 дней назад, вернулся в дом родителей
Miriam Alster/Flash90

Вечером 9 декабря Эли Фельдштейн, главный фигурант дела об утечке секретных документов, покинул следственный изолятор "Эшель" в Беэр-Шеве и отправился в квартиру родителей в Бней-Браке, где он будет находиться под домашним арестом.

Согласно условиям домашнего ареста, он должен носить электронный браслет, ему запрещено пользоваться компьютером и телефоном для общения, его средства связи могут прослушиваться.

Поместить Фельдштейна под домашний арест распорядился утром 9 декабря Верховный суд. Несмотря на решение перевести Фельдштейна под домашний арест, судья Штайн отметил, что ничего не изменилось с точки зрения улик против Фельдштейна в параграфе намерения причинить ущерб безопасности государства.

Прапорщик военной разведки, также являющийся обвиняемым по этому делу, оставлен под стражей.

Израиль
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