Эли Фельдштейн, арестованный 45 дней назад, вернулся в дом родителей

Вечером 9 декабря Эли Фельдштейн, главный фигурант дела об утечке секретных документов, покинул следственный изолятор "Эшель" в Беэр-Шеве и отправился в квартиру родителей в Бней-Браке, где он будет находиться под домашним арестом.

Согласно условиям домашнего ареста, он должен носить электронный браслет, ему запрещено пользоваться компьютером и телефоном для общения, его средства связи могут прослушиваться.

Поместить Фельдштейна под домашний арест распорядился утром 9 декабря Верховный суд. Несмотря на решение перевести Фельдштейна под домашний арест, судья Штайн отметил, что ничего не изменилось с точки зрения улик против Фельдштейна в параграфе намерения причинить ущерб безопасности государства.

Прапорщик военной разведки, также являющийся обвиняемым по этому делу, оставлен под стражей.