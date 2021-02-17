СМИ: возникли сложности при заключении сделки по возвращению израильтянки из Сирии

Вечером 17 февраля глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шабат вернулся в Израиль из Москвы, где участвовал в переговорах, посвященных сделке по возращению из Сирии задержанной там израильтянки.

Согласно сообщениям в израильских СМИ, при заключении сделки возникли сложности. Нахаль аль-Макат и Диаб Каамуз, отбывающие заключение в израильских тюрьмах и на освобождении которых настаивает Сирия, отказываются от выдвинутого им условия - уехать в Дамаск. По информации телеканала "Кан-11", аль-Макат и Каамуз хотят после тюрьмы вернуться в свои деревни на Голанах.

Утром 17 февраля из сирийских СМИ стало известно, что Дамаск при посредничестве России ведет переговоры с Израилем о сделке "по обмену пленными", затем появились и другие подробности.

Из иностранных источников известно, что две недели назад силы безопасности Сирии задержали 25-летнюю жительницу Модиин-Илита, которая "по ошибке" перешла границу в районе Кунейтры. Информация об израильтянке поступает противоречивая, согласно одним источникам, речь идет об израильской арабке, согласно другим - девушка воспитывалась в религиозной еврейской семье и недавно прекратила соблюдать традиции и порвала с семьей. Официальные лица в Израиле, имеющие информацию о ходе переговоров, никаких подробностей о ней не сообщают.

Сирийские агентства передают, что после задержания гражданки Израиля Дамаск обратился к Москве с просьбой выступить посредником на переговорах с Иерусалимом, требуя в обмен на задержанную освободить двух друзов с "оккупированных сирийских Голанских высот" и отбывающих наказание в израильских тюрьмах за преступления в сфере безопасности.

Днем 17 февраля в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу впервые прокомментировал переговоры. Он заявил, что задействовал личные связи с Путиным, чтобы решить проблему "гуманитарного характера", а также отметил, что речь идет о спасении жизни человека.

Диаб Каамуз

Диаб Каамуз, житель деревни Раджар, был задержан 4 сентября 2016 года за попытку теракта в районе Хайфы.

31 июля 2016 года сельскохозяйственный рабочий нашел на обочине шоссе №90 сумку, а в ней два взрывных устройства. После тщательного изучения их следователи пришли к выводу, что взрывные устройства произведены боевиками "Хизбаллы" и нелегально переправлены в Израиль.

Диаб Каамуз получил взрывные устройства, спрятал их в роще неподалеку от шоссе №90 и приступил к поиску места, подходящего для совершения теракта. В нескольких местах в Хайфе реализация теракта была невозможна из-за усиленной охраны. Тогда террорист начал проверять возможность совершить теракт в городе Нешер и на перекрестке Голани. Они привлек к подготовке теракта своих братьев 29-летнего Джамаля Каамуза и 34-летнего Юсуфа Каамуза, а также двоюродного брата 21-летнего Мухасана Каамуза. В состав группировки входили еще два жителя Раджар – 29-летний Адаль Авейнат и 21-летний Ибрагим Мамдух.

Подготовка к теракту застопорилась, так как Диаб не мог вспомнить, где именно он спрятал взрывные устройства. После их обнаружения, полиция и служба безопасности приступили к интенсивному розыску злоумышленников. 4 сентября все они были задержаны. В их компьютерах и мобильных телефонах были найдены фотографии мест возможного теракта – военных баз и иных объектов.

Диаб Каамуз был обвинен в шпионаже, оказании помощи врагу в войне против Израиля, вступлении в контакт с иностранным агентом, передаче секретной информации врагу, вступлении в преступный сговор, незаконном хранении оружия, попытке контрабанды оружия.

Нахаль аль-Макат