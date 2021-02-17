Зимняя буря в Израиле: дожди, шторм, снегопад в горах

С вечера 16 февраля в Израиле началась зимняя буря: усилился ветер, понизилась температура, начались дожди, на горе Хермон начался снегопад. В ночь на 17 февраля дожди усилились, на фоне похолодания начался снегопад на Голанских высотах и в Верхней Галилее.

В связи со снегопадом отменены занятия в образовательных учреждениях на территории Голанских высот и Верхней Галилеи, включая Цфат, Мадждаль-Шамс и другие населенные пункты, где выпал снег. Частично перекрыто движение по 99-й и 98-й трассам. Ожидается, что снегопад в горных районах севера страны будет продолжаться примерно сутки.

В Иерусалиме и в других горных районах центра страны утром 17 февраля было облачно и холодно (около 3-4 градусов тепла), но не было ни дождя, ни снегопада. При этом дожди идут на большей части севера и на побережье Средиземного моря. Постепенно дожди распространятся на всю территорию севера и центра страны, до Негева.

Температура в ближайшие сутки: в Иерусалиме – 2-5 градусов, в Тель-Авиве – 10-11, в Хайфе – 7-9, в Эйлате – 10-17, в Беэр-Шеве – 6-11, в Мицпе-Рамоне – 2-6, на побережье Мертвого моря – 12-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-10, в Ариэле – 3-5, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-11, на Голанских высотах – 5-6.

Синоптик Шарон Векслер в эфире радиостанции "Кан Бет" сказала, что снегопад в Иерусалиме, а также в горных районах Иудеи и Самарии, ожидается по мере дальнейшего похолодания вечером 17 февраля. Метеорологи не исключают, что снегопад в Иерусалиме будет продолжаться в ночь на четверг, и на короткий период местами может образоваться устойчивый снежный покров.

В течение дня на севере и в центре страны усилятся дожди, возможны грозы и град.

Сильный ветер и шторм

На побережье Средиземного моря дует сильный юго-западный ветер (до 80-100 км/ч). Высота волн – 350-700 см. Купание крайне опасно.

На побережье озера Кинерет скорость ветра до 50 км/ч. Высота волн до 1 метра.

На юге песчаная буря, повышенная запыленность воздуха.

Прогноз на ближайшие дни

В пятницу, 19 февраля, будет дождливо и прохладно. Из-за погодных условий под вопросом проведение запланированного марафона в Тель-Авиве.

В субботу, 20 февраля, дожди ослабнут и прекратятся. Температура повысится, ожидается переменная облачность.

Готовность к зимней буре

Муниципальные службы Иерусалима, Цфата, Мадждаль-Шамса и некоторых других городов подготовились к уборке снега на улицах. Приведены в состояние повышенной готовности служба скорой помощи "Маген Давид Адом", полиция, пожарные и спасатели.

Администрация Объединения городов Кинерета с вечера вторника закрыла все пляжи на побережье озера и попросила, пока не закончится буря, не приезжать на побережье, так как это может быть опасно.

Метеорологи предупреждают о высокой вероятности затоплений в низинах, прежде всего на востоке страны. Закрыты туристические маршруты в Иудейской пустыне и около побережья Мертвого моря.

Фонд "Керен Кайемет ле-Исраэль" призвал воздержаться от походов в леса и парки в ближайшие дни.

К ухудшению погоды подготовились и в Электрической компании ("Хеврат Хашмаль"). Специалисты компании полагают, что пиковое потребление электричества в эти выходные составит 13.662 мегаватт, что соответствует пиковому потреблению прошлой зимой. Исходя из опыта прошлых лет в "Хеврат Хашмаль" готовятся к устранению неполадок и поломок, которые неизбежны во время сильного ветра и снегопада. Компания увеличивает численность операторов, обслуживающих телефонный центр "103, а также аварийных бригад, устраняющих неисправности. Специальное оборудование и генераторы доставлены труднодоступные во время снегопада и сильных дождей районов: в Гуш-Эцион, Ариэль, Цфат, а также в Иерусалим.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" подготовила 14 мотовездеходов для выездов по вызовам.

Накануне бури населению было рекомендовано убрать с балконов и крыш посторонние предметы, которые могут быть унесены ветром, и проверить надежность крепления жалюзи на окнах. Также следует убедиться в том, что окна и двери в домах закрываются герметично и не засорены сточные трубы.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.