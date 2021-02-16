Начинается зимняя буря: шторм на побережье Средиземного моря, ожидаются дожди и снегопад

Во второй половине дня во вторник, 16 февраля, на севере Израиля начались дожди, усилился до 40-60 км/ч юго-западный ветер на побережье Средиземного моря, шторм – высота волн достигает 2-3 метров. Согласно публикуемому прогнозу, шторм усилится ночью.

На фоне понижения температуры на вершине горы Хермон начался снегопад. В течение ночи и утром в среду снегопад ожидается и в других горных районах на севере и в центре Израиля, включая Иерусалим.

17-19 февраля снегопад на горе Хермон будет продолжаться, температура на вершине будет составлять -4-2 градуса по Цельсию. В эти на дни на большей части территории страны будет дождливо.

Подготовка к зимней бури

Муниципальные службы Иерусалима, Мадждаль-Шамса и некоторых других городов подготовились к уборке снега на улицах. Приведены в состояние повышенной готовности служба скорой помощи "Маген Давид Адом", полиция, пожарные и спасатели.

Администрация Объединения городов Кинерета с вечера вторника закрывает все пляжи на побережье озера и просит, пока не закончится буря, не приезжать на побережье, так как это может быть опасно.

Метеорологи предупреждают о высокой вероятности затоплений в низинах, прежде всего на востоке страны. Закрыты туристические маршруты в Иудейской пустыне и около побережья Мертвого моря.

Фонд "Керен Кайемет ле-Исраэль" призвал воздержаться от походов в леса и парки в ближайшие дни.

К ухудшению погоды подготовились и в Электрической компании ("Хеврат Хашмаль"). Специалисты компании полагают, что пиковое потребление электричества в эти выходные составит 13.662 мегаватт, что соответствует пиковому потреблению прошлой зимой. Исходя из опыта прошлых лет в "Хеврат Хашмаль" готовятся к устранению неполадок и поломок, которые неизбежны во время сильного ветра и снегопада. Компания увеличивает численность операторов, обслуживающих телефонный центр "103, а также аварийных бригад, устраняющих неисправности. Специальное оборудование и генераторы доставлены труднодоступные во время снегопада и сильных дождей районов: в Гуш-Эцион, Ариэль, Цфат, а также в Иерусалим.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" подготовила 14 мотовездеходов для выездов по вызовам.

Накануне бури населению было рекомендовано убрать с балконов и крыш посторонние предметы, которые могут быть унесены ветром, и проверить надежность крепления жалюзи на окнах. Также следует убедиться в том, что окна и двери в домах закрываются герметично и не засорены сточные трубы.

Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.