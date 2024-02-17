Суббота, 17 февраля 2024 года, 134-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября 2023 года с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

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134-й день войны в Израиле. Хронология событий (все события этого дня войны)

24-30 ноября действовал режим прекращения огня, в течение которого удалось вернуть 105 заложников, которых удерживали террористы – среди освобожденных 81 израильтянин. (В общей сложности, на сегодняшний день ХАМАС отпустил 109 заложников, одна заложница была спасена ЦАХАЛом в ходе операции в Газе.) Подтверждена гибель некоторых заложников. Трое заложников, сбежавших от террористов, по ошибке были убиты израильскими военными. 12 февраля двое заложников были спасены в результате спецоперации. В настоящее время, по данным ЦАХАЛа, в секторе Газы террористы продолжают удерживать 132 заложников (в их числе 116 израильских граждан – учтены все, включая похищенных в 2014-2022 годах, живые и погибшие, если их тела остаются в Газе). По предварительным данным, не менее 33 заложников погибли, их тела удерживают террористы.

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Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

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В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

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В Израиле около 1500 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 13000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

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Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли 233 военнослужащих (как в Газе, так и около границы с Ливаном). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы более 10000 боевиков и их командиров. "Хизбалла" заявляет о гибели примерно 200 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и ХАМАСа в Ливане).

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Список погибших в ходе войны Израиля с террором с октября 2023 по февраль 2024 (обновляется)

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С начала войны из сектора Газы были запущены более 14000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Сотни ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

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ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

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Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о примерно 29000 убитых с начала войны и почти 69000 раненых.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

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С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

05:00

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Источники в Газе: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа продолжают обстрелы целей в городе Газа.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Абу Масуд около мечети Ас-Салахин в районе Ас-Сабра в городе Газа.

04:00

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Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Джалбуне, к востоку от Дженина. Ранее со стороны Джалбуна неоднократно обстреливали приграничный израильский поселок Мейрав.

Источники в Газе: силы ЦАХАЛа действуют к югу от Дир аль-Балаха, в центре сектора.

03:00

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Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Аль-Караре, к северу от Хан-Юниса.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Арбуне, к северо-востоку от Дженина.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Ас-Сабра в городе Газа.

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Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает цели к востоку от Рафаха, на юге сектора.

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Джазар в Рафахе, на юге сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Аль-Аззе, к северу от Бейт-Лехема. Около гробницы Рахели задержан подозреваемый.

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Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес удар по дому в районе Аль-Джэнэйна в центре Рафаха, на юге сектора. Есть убитый и раненые.

02:00

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в Зайтуне, в южной части города Газа.

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Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Байт Ибе, к западу от Шхема. Задержаны подозреваемые.

01:00

Пограничная полиция действует в Исауийи, на севере Иерусалима.

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Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели к востоку от Байт-Хануна, на севере сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Насирийи, к востоку от Шхема.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Бакат аль-Хатаб, к востоку от Калькилии.

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00:00

Ливанские источники: артиллерия ЦАХАЛа обстреливает районы Уади аль-Байяд и Хула на юге Ливана.

Источники в Газе: израильские военные арестовали гуманитарный конвой, следовавший в больницу "Насер".

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Источники в ПА: силы ЦАХАЛа в деревне Бартаа, к юго-западу от Дженина, арестовали "палестинских рабочих из Газы".

Источники в Газе: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла цели в Нусейрате, в центральной части сектора.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Шхеме.

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Источники в ПА: израильские военные задержали двух подозреваемых в деревне Дура, к югу от Хеврона.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Айн-Ябруде, к северо-востоку от Рамаллы.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Хадже, к востоку от Калькилии.

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Вечером 16 февраля израильская территория Голанских высот подверглась обстрелу со стороны Сирии. В ответ ЦАХАЛ открыл артиллерийский огонь по целям в Сирии. О пострадавших не сообщалось. Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передала, что обстрел Голанских высот "катюшами" вели боевики ливанской "Хизбаллы" со стороны сирийской провинции Дараа. ЦАХАЛ контратаковал точки запуска ракет.

Последний сигнал тревоги о возможном обстреле израильской территории из сектора Газы был зафиксирован в 15:36 16 февраля. Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – в 21:13 16 февраля. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.