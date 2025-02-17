Репатрианты смогут начать процедуру подтверждения дипломов еще до репатриации

Правительство Израиля утвердило решение, существенно сокращающее сроки подтверждения дипломов для репатриантов определенных специальностей.

Реформа предусматривает возможность начала процедуры подтверждения дипломов еще до репатриации, сокращения сроков стажировки, выдачу временных лицензий и т.д.

В частности, предлагается сократить срок стажировки для инженеров до полугода, а страховых агентов – до трех месяцев. Врачи и ветеринары смогут получать временные лицензии. Ветеринары с опытом более 10 лет до репатриации будут освобождены от необходимости в прохождении экзамена.

Аудиторы, имеющие опыт работы более двух лет до репатриации, смогут получить лицензию "аудитора-репатрианта" автоматически.

Министерство социального обеспечения получит право рассматривать признание дипломов социальных работников до их репатриации.

На текущий момент процесс подтверждения дипломов занимает от полугода до года, после чего во многих специальностях требуется прохождение стажа. По оценке министерства алии, до 15% потенциальных репатриантов отказываются от репатриации из опасения, что не смогут работать по специальности. Кроме того, израильская экономика теряет значительные суммы из-за простоя репатриировавшихся специалистов.