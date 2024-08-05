Репатриантам упростят процедуру подтверждения профессиональных лицензий из страны исхода

Правительство Израиля утвердило в ходе воскресного заседания решение об упрощении процедур, необходимых для подтверждения репатриантами профессиональных лицензий, полученных в странах исхода.

По официальным данным, ежегодно в Израиль прибывают около 10000 репатриантов, обладающих профессиями, требующими прохождения лицензирования. Упрощение получения лицензий и, соответственно, ускорение интеграции этих репатриантов в экономику, по оценке правительства принесет госказне 1,5 миллиарда шекелей в ближайшие 10 лет.

Кроме того, решение должно стать дополнительным стимулом для увеличения репатриации в период роста проявлений антисемитизма по всему миру.

В рамках решения с 1 октября 2024 года начать процедуру подтверждения лицензий можно будет уже на момент открытия дела о репатриации еще в стране исхода.

С 1 января 2025 года министерства алии и интеграции получит полномочия по признанию дипломов о высшем образовании у репатриантов.

До 1 января 2025 года должен быть создан единый правительственный информационный центр по вопросам лицензирования и подтверждения лицензий по различным специальностям. В рамках центра должен действовать интернет-портал и мобильное приложение на разных языках.

Министерству алии и интеграции совместно с министерством юстиции поручено обеспечить внесение необходимых изменений в законодательство.