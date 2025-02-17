Ганц: "Газой не должен управлять ХАМАС, Газой не должны управлять мы"

В понедельник, 17 февраля, на заседании фракции "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил: "За 500 дней мы потеряли более 30 заложников, которые были захвачены живыми. Для многих из тех, кто еще живы – уходит последнее время. Нужно было ждать 500 дней, Трампа? Нужно было ждать участия арабских стран? Мы не использовали давление. Мы могли бы уже давно быть в подготовке дня после войны в Газе".

"Важно не повторять ошибок. Самое главное помнить, что после войны ЦАХАЛ должен сохранить свободу действий в любом месте, где ХАМАС поднимает голову. Хан-Юнис и Дженин с этой точки зрения одно и то же", – заявил Ганц.

Лидер "Махане Мамлахти" призвал главу ШАБАКа Ронена Бара не подавать в отставку, а Нетаниягу призвал не увольнять Бара.

О ситуации в Ливане. Ганц сказал, что Ливан не соблюдает соглашение, а "Хизбалла" возобновляет активную деятельность в южной части Ливана. "Нет достаточной дипломатической деятельности по этому поводу", – считает он, подчеркивая, что ЦАХАЛ должен действовать и находиться там, где необходимо.

Отвечая на вопросы журналистов, Бени Ганц сказал, что, с его точки зрения, Палестинская администрация не способна сегодня управлять Газой. В то же время он добавил: "Газой не должен управлять ХАМАС, Газой не должны управлять мы. Любое иное решение приемлемо для меня".