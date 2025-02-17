Нетаниягу: "Поддерживаю план Трампа по созданию другой Газы"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением по поводу будущего Газы. "Как я и обещал, на следующий день после войны в Газе не будет ни ХАМАСа, ни Палестинской администрации. Я поддерживаю план президента США Трампа по созданию другой Газы", – заявил он.

Это заявление было опубликовано офисом главы правительства за несколько часов до заседания военно-политического кабинета, где должен обсуждаться вопрос переговоров о втором этапе сделки с ХАМАСом.

Ранее британский телеканала Sky News Arabiа сообщил, что руководство террористической организации ХАМАС готово передать Палестинской администрации контроль над сектором Газы. Однако в письме руководству "Организации освобождения Палестины", направленном ХАМАСом, было указано одно условие: что нынешние сотрудники "администрации" Газы войдут в новую администрацию или уйдут на пенсию, с гарантией соответствующих выплат. При этом подчеркивалось, что ХАМАС согласился передать управление Газой под сильным давлением Египта в ходе недавних переговоров в Каире. О разоружении боевиков ХАМАСа в этом письме речь не шла.

Очевидно, что такой вариант не устроит Израиль и США. Так как по сути речь идет о том, что ХАМАС останется во властных структурах в Газе, хотя и утратит абсолютный контроль (напомним, что ХАМАС контролирует Газу после военного переворота в июне 2007 года).

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью консервативной радиостанции Clay and Buck, что ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем Газы, и любой план, позволяющий ХАМАСу остаться у власти в Газе, для США неприемлем.

После встречи с Рубио премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы уничтожим военные возможности ХАМАСа и его политическое управление в Газе. Мы вернем всех наших заложников домой и обеспечим, чтобы Газа больше никогда не представляла угрозы для Израиля. Безоговорочная поддержка США по вопросу Газы поможет нам быстрее достичь этих целей и приведет нас к другому будущему".