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Израиль

ЦАХАЛ взорвал комплекс боевиков "Хизбаллы" в районе горы Дов. Видео

Ливан
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 17 февраля 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 15:15
Бойцы "Горной бригады" и "Яалома" взорвали комплекс боевиков "Хизбаллы" в районе горы Дов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 810-й резервной территориальной бригады "А-Хермон" ("Горной бригады") в районе горы Дов уничтожили инфраструктуру "Сил Радуан" (одно из боевых подразделений "Хизбаллы").

В операции был задействован инженерный спецназ "Яалом".

Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, эта инфраструктура представляла собой сеть подземных жилых и складских помещений, в которых хранились оружие и боеприпасы. Комплекс был взорван израильскими военными.

Израиль
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