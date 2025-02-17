ЦАХАЛ взорвал комплекс боевиков "Хизбаллы" в районе горы Дов. Видео

Бойцы 810-й резервной территориальной бригады "А-Хермон" ("Горной бригады") в районе горы Дов уничтожили инфраструктуру "Сил Радуан" (одно из боевых подразделений "Хизбаллы").

В операции был задействован инженерный спецназ "Яалом".

Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, эта инфраструктура представляла собой сеть подземных жилых и складских помещений, в которых хранились оружие и боеприпасы. Комплекс был взорван израильскими военными.