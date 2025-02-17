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Израиль

Бен-Гвир: "Хотят, чтобы мы вернулись – пусть свергнут ХАМАС"

Оцма Иегудит
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 17 февраля 2025 г., 15:02 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 15:21
Бен-Гвир: "Хотят чтобы мы вернулись – пусть свергнут ХАМАС"
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир в понедельник, 17 февраля, на заседании фракции заявил: "Нетаниягу больше некого обвинять в том, что он реализует порочную сделку".

"Караваны ввозят в Газу, мы освобождаем террористов. Так продолжаться не должно. Президент Трамп готов предоставить нам свободу действий, мы не пользуемся этим. Я очень надеюсь, что Трамп не потеряет терпения", – сказал он.

"Мы сейчас не собираемся возвращаться в правительство. Хотят, чтобы мы вернулись – пусть прекратят гуманитарную помощь Газе, хотят, чтобы мы вернулись – пусть свергнут ХАМАС. Пока этого не происходит, пока правительство проводит политику очень далекую от принципов правого лагеря, нам нечего делать в правительстве", – подчеркнул Бен-Гвир.

Израиль
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