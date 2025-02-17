ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии задержали 13 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ информирует о ходе операции "Железная стена" в Самарии и Иудее. Только минувшей ночью были задержаны 13 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности, конфискованы три единицы огнестрельного оружия – автоматическая винтовка М16 и два пистолета.

Операции проводились в Идне, Дир Абу Машале, Аль-Аррубе, Усарине, Дженине, Туль-Кареме.

Операция "Железная стена" продолжается.