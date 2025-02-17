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Израиль

ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии задержали 13 подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 17 февраля 2025 г., 13:43 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 13:43
ЦАХАЛ: ночью в Иудее и Самарии задержали 13 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ информирует о ходе операции "Железная стена" в Самарии и Иудее. Только минувшей ночью были задержаны 13 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности, конфискованы три единицы огнестрельного оружия – автоматическая винтовка М16 и два пистолета.

Операции проводились в Идне, Дир Абу Машале, Аль-Аррубе, Усарине, Дженине, Туль-Кареме.

Операция "Железная стена" продолжается.

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