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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Ливане лидера боевиков ХАМАСа

Ливан
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 февраля 2025 г., 13:28 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 13:32
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Ливане лидера боевиков ХАМАСа
ХАМАС

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила ликвидацию в Ливане одного из лидеров боевиков ХАМАСа Мухаммада Шахина, который занимал должность главы оперативного отдела этой террористической организации в Ливане.

В сообщении отмечается, что Шахин участвовал в планировании террористических атак против Израиля с территории Ливана, действуя по указаниям Ирана и получая финансирование от иранцев. По данным ЦАХАЛа, он был центральным звеном в этой структуре и во время войны участвовал в ракетных обстрелах израильской территории.

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