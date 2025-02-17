ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Ливане лидера боевиков ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила ликвидацию в Ливане одного из лидеров боевиков ХАМАСа Мухаммада Шахина, который занимал должность главы оперативного отдела этой террористической организации в Ливане.

В сообщении отмечается, что Шахин участвовал в планировании террористических атак против Израиля с территории Ливана, действуя по указаниям Ирана и получая финансирование от иранцев. По данным ЦАХАЛа, он был центральным звеном в этой структуре и во время войны участвовал в ракетных обстрелах израильской территории.