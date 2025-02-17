Вооруженное нападение в Лоде, убит мужчина

Днем 17 февраля в Лоде на улице Авишай Элашвили в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина примерно 30 лет.

Пострадавший был направлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове. Он находился в критическом состоянии. Позже медики констатировали его смерть.

Полиция проводит расследование.

В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что речь идет об очередном криминальном происшествии в арабском секторе.