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Израиль

Вооруженное нападение в Лоде, убит мужчина

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 17 февраля 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 15:30
Вооруженное нападение в Лоде, мужчина в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Днем 17 февраля в Лоде на улице Авишай Элашвили в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина примерно 30 лет.

Пострадавший был направлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове. Он находился в критическом состоянии. Позже медики констатировали его смерть.

Полиция проводит расследование.

В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что речь идет об очередном криминальном происшествии в арабском секторе.

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