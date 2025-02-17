Вооруженное нападение в Лоде, убит мужчина
время публикации: 17 февраля 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 15:30
Днем 17 февраля в Лоде на улице Авишай Элашвили в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина примерно 30 лет.
Пострадавший был направлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове. Он находился в критическом состоянии. Позже медики констатировали его смерть.
Полиция проводит расследование.
В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что речь идет об очередном криминальном происшествии в арабском секторе.
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