Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 17 февраля, температура существенно не изменится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Местами туман. Во второй половине дня возможны дожди в северных и центральных горных районах, временами с грозами.

В Иерусалиме – 7-15 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 12-23, в Беэр-Шеве – 9-20, в Мицпе-Рамоне – 10-17, на побережье Мертвого моря – 14-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-19, в Ариэле – 8-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-18, на Голанских высотах – 6-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 15 км/ч).

Во вторник-среду – переменная облачность, среднесезонная температура. С четверга ожидается похолодание, дожди, снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот, не исключен снег в Иерусалиме.