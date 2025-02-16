x
16 февраля 2025
|
последняя новость: 00:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 февраля 2025
|
16 февраля 2025
|
последняя новость: 00:15
17 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан-11": Нетаниягу намерен уволить главу ШАБАКа Ронена Бара

Биньямин Нетаниягу
Правительство
ШАБАК
время публикации: 16 февраля 2025 г., 23:31 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 23:31
"Кан-11": Нетаниягу намерен уволить главу ШАБАКа Ронена Бара
Chaim Goldberg/FLASH90

По информации телеканала "Кан-11", глава правительства Биньямин Нетаниягу намерен уволить Ронена Бара после того, как Общая служба безопасности завершит внутреннее расследование ошибок, приведших к трагедии 7 октября.

По данным телеканала, канцелярия Нетаниягу торопит ШАБАК с отчетом, но в спецслужбе заявляют, что для завершения расследования нужно время.

Вместе с тем корреспондент "Кан-11" Михаэль Шемеш утверждает: если Ронен Бар после завершения расследования сам не уйдет в отставку, Нетаниягу организует его увольнение через правительство.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 февраля 2025

Глава Генштаба ЦАХАЛа: "Мы помним о своей обязанности вернуть всех"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 февраля 2025

Нетаниягу: "Кто разрешил это пообещать суду в Гааге?". Юрсоветница: "Вы"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 03 февраля 2025

12 канал ИТВ: Нетаниягу хочет убрать из переговорной группы главу ШАБАКа Ронена Бара