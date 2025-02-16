"Кан-11": Нетаниягу намерен уволить главу ШАБАКа Ронена Бара
время публикации: 16 февраля 2025 г., 23:31 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 23:31
По информации телеканала "Кан-11", глава правительства Биньямин Нетаниягу намерен уволить Ронена Бара после того, как Общая служба безопасности завершит внутреннее расследование ошибок, приведших к трагедии 7 октября.
По данным телеканала, канцелярия Нетаниягу торопит ШАБАК с отчетом, но в спецслужбе заявляют, что для завершения расследования нужно время.
Вместе с тем корреспондент "Кан-11" Михаэль Шемеш утверждает: если Ронен Бар после завершения расследования сам не уйдет в отставку, Нетаниягу организует его увольнение через правительство.
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