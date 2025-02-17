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Израиль

Стрельба в Тель-Авиве: есть раненые

Мада
время публикации: 17 февраля 2025 г., 22:36 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 22:51
Стрельба в Тель-Авиве: есть раненые
Пресс-служба полиции Израиля
Стрельба в Тель-Авиве: есть раненые
Пресс-служба МАДА

Поступают первые сообщения о стрельбе на улице Иегуда Амихай в Тель-Авиве. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что тяжело ранены два человека.

По словам парамедиков, обоим раненым примерно 30 лет, состояние одного из них критическое, второй находится в сознании, его ранение средней тяжести. Раненые доставлены в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Крупные силы полиции находятся на месте происшествия. По предварительным данным, речь идет о происшествии на криминальной почве, а не о теракте.

Израиль
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