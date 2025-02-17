Отчет ЦАХАЛа: резню на фестивале Nova устроили боевики "Нухбы", заблудившиеся на пути в Нетивот

Хотя ЦАХАЛ еще не опубликовал результаты своего расследования об обстоятельствах нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября, с отдельными главами отчета уже ознакомились журналисты. Обозреватель телеканала "Кан-11" Аяла Хасон рассказала о содержании главы "Анализ сил противника", посвященной спецназу бригады "Нусейрат" ХАМАСа.

Согласно данным ЦАХАЛа, целью этого подразделения "Нухбы" должен был стать Нетивот, но боевики заблудились и оказались в районе проведения фестиваля Nova.

В группу входили от 100 до 120 спецназовцев ХАМАСа под командованием заместителя командира батальона и командира роты. Они пересекли границу в районе Джухр ад-Дика со "второй волной" в 07:30 утра на 14 пикапах и двух мотоциклах.

Террористы были вооружены двумя крупнокалиберными пулеметами, тремя средними пулеметами, противотанковыми ракетами, РПГ, переносными зенитными ракетными комплексами, несколькими снайперскими винтовками. Кроме того, у каждого боевика были автоматы и гранаты.

Террористы документировали происходящее, ведя съемку с помощью четырех экшен-камер, крепящихся на голове, трех фотоаппаратов и автомобильных видеорегистраторов. Покинув сектор Газы, боевики поехали на восток через лес Беэри, проехали мимо кибуца Беэри и выехали на шоссе 232. Террористы подъехали к месту проведения фестиваля Nova в 08:10, но зашли на его территорию только в 9 утра.

Террористы покинули площадку Nova в 10:10, направившись на север. После столкновения с военными они повернули к кибуцу Беэри, где подъехали к дому Песи Коэн. В отчете говорится, что боевики, похитившие участников фестиваля, вернулись с ними в Газу, большинство террористов, устроивших резню в Беэри, были убиты.

В отчете отмечается, что помимо спецназа бригады ХАМАСа "Нусейрат" в резне на фестивале Nova участвовали неорганизованные группы боевиков.

Отметим, что, согласно отчету полиции, опубликованному в ноябре 2023 года, первые сообщения в спасательные службы от участников музыкального фестиваля начали поступать в 07:01. Звонившие сообщали о вторжении боевиков и беспорядочной стрельбе.