Около Холона перевернулся автомобиль, которым управлял 82-летний водитель

В понедельник, 17 января, на 20-й трассе около развязки Дов Хоз перевернулся автомобиль, за рулем которого находился 82-летний водитель. Другие транспортные средства, по всей видимости, к аварии причастны не были.

Бригада службы "Маген Давид Адом" оказала первую помощь пострадавшему, получившему черепно-мозговую травму. Затем он был доставлен в находящуюся поблизости больницу "Вольфсон" в Холоне.

По оценке медиков, состояние пострадавшего средней тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства этой аварии.