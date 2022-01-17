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NEWSru.co.il :: В Израиле17 января 2022 г., 16:54

Около Холона перевернулся автомобиль, которым управлял 82-летний водитель

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Около Холона перевернулся автомобиль, которым управлял 82-летний водитель

В понедельник, 17 января, на 20-й трассе около развязки Дов Хоз перевернулся автомобиль, за рулем которого находился 82-летний водитель. Другие транспортные средства, по всей видимости, к аварии причастны не были.

Бригада службы "Маген Давид Адом" оказала первую помощь пострадавшему, получившему черепно-мозговую травму. Затем он был доставлен в находящуюся поблизости больницу "Вольфсон" в Холоне.

По оценке медиков, состояние пострадавшего средней тяжести.


Полиция выясняет обстоятельства этой аварии.

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