Около Холона перевернулся автомобиль, которым управлял 82-летний водитель
В понедельник, 17 января, на 20-й трассе около развязки Дов Хоз перевернулся автомобиль, за рулем которого находился 82-летний водитель. Другие транспортные средства, по всей видимости, к аварии причастны не были.
Бригада службы "Маген Давид Адом" оказала первую помощь пострадавшему, получившему черепно-мозговую травму. Затем он был доставлен в находящуюся поблизости больницу "Вольфсон" в Холоне.
По оценке медиков, состояние пострадавшего средней тяжести.
Полиция выясняет обстоятельства этой аварии.
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