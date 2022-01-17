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NEWSru.co.il :: В Израиле17 января 2022 г., 15:01

Яир Лапид: "Правительство не зависит от будущего Биньямина Нетаниягу"

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Яир Лапид: "Правительство не зависит от будущего Биньямина Нетаниягу"

Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил на еженедельном заседании фракции и прокомментировал вопрос о будущем правительства в случае подписания досудебной сделки между бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу и государственной прокуратурой.

"Это правительство продолжит работать даже если Нетаниягу подпишет соглашение о досудебной сделке", - сказал Лапид.

"Это правительство продолжит функционировать, так как оно не зависит от Биньямина Нетаниягу. Оно зависит от того, сможем ли мы продолжать делать важные дела на благо граждан, а не от того, что сделает тот или иной человек вне правительства", - добавил Лапид.


В политической системе убеждены, что в случае подписания досудебной сделки вероятность распада правительства крайне высока.

Накануне премьер-министр Нафтали Беннет посоветовал политическим комментаторам "расслабиться". "Правительство продолжает работать на благо граждан Израиля", - сказал он.

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