19-летний житель Холона обвинен в жестоком убийстве мужчины

В понедельник, 17 января, в окружном суде в Тель-Авиве были предъявлены обвинения 19-летнему Б.Б., жителю Холона, в убийстве 61-летнего мужчины. Имена обвиняемого и жертвы не публикуются.

Согласно тексту обвинительного заключения, мужчина познакомился с юношей на сайте онлайн-знакомств, и вскоре юноша переехал в квартиру этого мужчины. После того, как хозяин квартиры узнал, что его новый знакомый его обокрал, он попросил того покинуть квартиру. Однако позже хозяин согласился, чтобы юноша задержался на одну ночь. Придя в квартиру, якобы для того, чтобы переночевать, обвиняемый взял на кухне нож и ударил им хозяина квартиры в шею и в голову, раны не были смертельными, и мужчина попытался сбежать, но обвиняемый догнал его, повалил на пол и ударил по голове тяжелым деревянным предметом, после чего прижал подушку к его лицу и удерживал до тех пор, пока не убедился, что хозяин квартиры мертв. Затем он ножом нанес еще десятки ранений, после чего воткнул в тело два ножа.

Прокуратура отмечает, что убийца действовал осознанно и спокойно. После убийства он принял душ, затем камерой мобильного телефона сделал несколько видеозаписей с телом убитого, похитил кредитную карту погибшего и его документы. Позже он воспользовался этой кредитной картой и попытался скрыть улики, отмечается в заявлении прокуратуры.