Полиция проводит операцию по эвакуации жителей одного из домов в иерусалимском квартале Шейх Джарах

Утром в понедельник, 17 января, полиция проводит операцию по принудительному выселению жильцов одного из домов на улице Дерех а-Зейтим в иерусалимском квартале Шейх Джарах. Соответствующее решение было принято судом еще в 2017 году.

Дом планируется снести, чтобы построить на этом месте школу для учеников с особыми потребностями (на 18 классных комнат), а также детские сады и ясли. Решение было принято в интересах жителей квартала.

Жители дома, предназначенного к сносу, отказались от диалога с муниципалитетом Иерусалима, несмотря на то, чтобы им было предложено множество вариантов переселения, отмечает пресс-служба полиции.

Сегодня жители этого дома препятствовали действиям властей, поджигали матрасы и другие легковоспламеняющиеся материалы, угрожали подорвать газовый баллон.

Отметим, что вопросы, связанные с выселением и переселением жильцов квартала Шейх Джарах, неоднократно использовались экстремистами как повод для массовых волнений, а власти Палестинской автономии всячески политизируют эту тему, заявляя о произволе со стороны израильских властей.