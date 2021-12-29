В Шейх Джерахе камнем ранен еврей, "камнеметатель" задержан
В иерусалимском квартале Шейх Джарах брошенным камнем был ранен еврей. Парамедики оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Ранение, полученное мужчиной, оценивается как легкое.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что в ходе расследования выяснилось, что, подвергшись "каменной атаке", мужчина сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух.
Полиция также сообщила о задержании 15-летнего подростка по подозрению в причастности к "каменной атаке".
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