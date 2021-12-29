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NEWSru.co.il :: В Израиле29 декабря 2021 г., 20:10

В Шейх Джерахе камнем ранен еврей, "камнеметатель" задержан

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Шейх Джерахе камнем ранен еврей,"камнеметатель" задержан

В иерусалимском квартале Шейх Джарах брошенным камнем был ранен еврей. Парамедики оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Ранение, полученное мужчиной, оценивается как легкое.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что в ходе расследования выяснилось, что, подвергшись "каменной атаке", мужчина сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Полиция также сообщила о задержании 15-летнего подростка по подозрению в причастности к "каменной атаке".


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