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NEWSru.co.il :: В Израиле17 января 2022 г., 06:41

По подозрению в убийстве задержан 16-летний житель Джиср аз-Зарки

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По подозрению в убийстве задержан 16-летний житель Джиср аз-Зарки

Утром в понедельник, 17 января, полиция сообщила о задержании 16-летнего жителя Джиср аз-Зарки по подозрению в убийстве 34-летнего Мухаммада Хамиса Амаша, также проживавшего в этом населенном пункте.

Как сообщалось ранее, поздно вечером 16 января поступила информация о том, что в Джиср аз-Зарке при невыясненных обстоятельствах получил тяжелые ранения 34-летний мужчина. Парамедики передали, что состояние раненого критическое. Он был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Около полуночи из больницы "Гилель Яфе" сообщили, что раненый умер.

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В Джиср аз-Зарке убит мужчина

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