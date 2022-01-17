По подозрению в убийстве задержан 16-летний житель Джиср аз-Зарки

Утром в понедельник, 17 января, полиция сообщила о задержании 16-летнего жителя Джиср аз-Зарки по подозрению в убийстве 34-летнего Мухаммада Хамиса Амаша, также проживавшего в этом населенном пункте.

Как сообщалось ранее, поздно вечером 16 января поступила информация о том, что в Джиср аз-Зарке при невыясненных обстоятельствах получил тяжелые ранения 34-летний мужчина. Парамедики передали, что состояние раненого критическое. Он был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Около полуночи из больницы "Гилель Яфе" сообщили, что раненый умер.