Беннет и министры обсудят сокращение срока карантина до пяти дней

Министр здравоохранения Ницан Горовиц подтвердил на заседании фракции партии МЕРЕЦ, что минздрав намерен рекомендовать сокращение продолжительности карантина с семи до пяти дней.

Пресс-служба главы правительства сообщает, что в 15:30 премьер-министр Нафтали Беннет соберет совещание с участием Горовица и гендиректора минздрава профессора Нахмана Аша. На совещании министры и специалисты минздрава обсудят рекомендации о сокращении карантина.

На последнем заседании члены межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом настаивали на внедрении в Израиле опыта США и других стран, где карантин уже сокращен до пяти дней. Глава правительства Нафтали Беннет был против.