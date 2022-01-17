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NEWSru.co.il :: В Израиле17 января 2022 г., 14:52

Беннет и министры обсудят сокращение срока карантина до пяти дней

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Беннет и министры обсудят сокращение срока карантина до пяти дней

Министр здравоохранения Ницан Горовиц подтвердил на заседании фракции партии МЕРЕЦ, что минздрав намерен рекомендовать сокращение продолжительности карантина с семи до пяти дней.

Пресс-служба главы правительства сообщает, что в 15:30 премьер-министр Нафтали Беннет соберет совещание с участием Горовица и гендиректора минздрава профессора Нахмана Аша. На совещании министры и специалисты минздрава обсудят рекомендации о сокращении карантина.

На последнем заседании члены межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом настаивали на внедрении в Израиле опыта США и других стран, где карантин уже сокращен до пяти дней. Глава правительства Нафтали Беннет был против.


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Минздрав готовится к тому, что срок карантина сократится до 5 дней

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