Нетаниягу поблагодарил израильтян за поддержку

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу впервые прокомментировал переговоры по судебной сделке. "Я хочу поблагодарить граждан Израиля за огромную любовь и поддержку. Тепло ваших сердец неописуемо взволновало меня и членов моей семьи", - сказал бывший премьер-министр.

Тем временем, переговоры о возможной сделке продолжаются. На фоне этих переговоров, Биньямин Нетаниягу отменил еженедельное заседание фракции "Ликуд" и попросил отложить внеочередное заседание Кнессета, в котором должен был принимать участие он и глава правительства Нафтали Беннет.