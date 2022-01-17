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NEWSru.co.il :: В Израиле17 января 2022 г., 14:26

Нетаниягу поблагодарил израильтян за поддержку

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Нетаниягу поблагодарил израильтян за поддержку

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу впервые прокомментировал переговоры по судебной сделке. "Я хочу поблагодарить граждан Израиля за огромную любовь и поддержку. Тепло ваших сердец неописуемо взволновало меня и членов моей семьи", - сказал бывший премьер-министр.

Тем временем, переговоры о возможной сделке продолжаются. На фоне этих переговоров, Биньямин Нетаниягу отменил еженедельное заседание фракции "Ликуд" и попросил отложить внеочередное заседание Кнессета, в котором должен был принимать участие он и глава правительства Нафтали Беннет.

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