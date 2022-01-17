Минпрос: две трети школьников страдают депрессией в связи с коронавирусом

В понедельник, 17 января, министерство просвещения публикует отчет о психологическом состоянии израильских школьников.

Согласно исследованию министерства просвещения, которое проводилось в течение двух последних недель, около 60% школьников в младших классах страдают депрессией. В старших классах речь идет о 70% учеников.

Среди учеников пятых классов и старше 20% чувствуют себя неудачниками и у 15% появлялись суицидальные мысли.

Исследование также показало, что 60% учеников младших классов испытывают трудности со сном, у 40% изменился аппетит. В старших классах эти цифры еще выше.

Минпрос также публикуют данные о том, что в 2021 году на 43% выросло число учеников с суицидальными намерениями.