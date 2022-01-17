Закон о призыве провален: Аббас проголосовал за, депутат МЕРЕЦ нарушила коалиционную дисциплину

Голосование по Закону о призыве в первом чтении привело к поражению коалиции, после того, как депутат Кнессета Ринауи Зуаби (МЕРЕЦ) проголосовала против, нарушив коалиционную дисциплину.

Зуаби заявила, что в последние дни коалиция "дважды пересекла красную черту, нарушив права бедуинов и поддержав закон о гражданстве".

Итог голосования – 54:54. Председатель партии РААМ Мансур Аббас проголосовал вместе с коалицией, заявив, что вариант закона, предложенный министром обороны Бени Ганцем, хорош для ультраортодоксальных евреев. Из других депутатов РААМ Мазен Ганаим при голосовании воздержался.

Бывший премьер-министр и председатель оппозиции Биньямин Нетаниягу, явившийся на голосование в последний момент, проголосовал против закона.