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NEWSru.co.il :: В Израиле17 января 2022 г., 20:14

Закон о призыве провален: Аббас проголосовал за, депутат МЕРЕЦ нарушила коалиционную дисциплину

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Закон о призыве провален: Аббас проголосовал за, депутат МЕРЕЦ нарушила коалиционную дисциплину

Голосование по Закону о призыве в первом чтении привело к поражению коалиции, после того, как депутат Кнессета Ринауи Зуаби (МЕРЕЦ) проголосовала против, нарушив коалиционную дисциплину.

Зуаби заявила, что в последние дни коалиция "дважды пересекла красную черту, нарушив права бедуинов и поддержав закон о гражданстве".

Итог голосования – 54:54. Председатель партии РААМ Мансур Аббас проголосовал вместе с коалицией, заявив, что вариант закона, предложенный министром обороны Бени Ганцем, хорош для ультраортодоксальных евреев. Из других депутатов РААМ Мазен Ганаим при голосовании воздержался.


Бывший премьер-министр и председатель оппозиции Биньямин Нетаниягу, явившийся на голосование в последний момент, проголосовал против закона.

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