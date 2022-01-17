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NEWSru.co.il :: В Израиле17 января 2022 г., 19:49

Арье Дери, угрожая партии РААМ, пообещал добиться призыва всех арабов в армию

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Арье Дери, угрожая партии РААМ, пообещал добиться призыва всех арабов в армию

Во время обсуждения законопроекта о призыве в армию Арье Дери (партия ШАС) с трибуны Кнессета предупредил о последствиях, к которым приведет голосование партии РААМ с коалицией.

По словам Арье Дери, если депутаты от РААМ поддержат законопроект, то ШАС обратится в БАГАЦ, чтобы заставить служить всех арабов.

"Закон о призыве, политический закон, цель которого в том, чтобы сделать жизнь изучающих Тору тяжелее и внести разлад среди тех изучающих Тору. Я обращаюсь к депутатам от РААМ: у вас нет права решать, кто из евреев и "харедим" будет служить в армии, а кто нет. Это "красная черта". Если вы проголосуете за закон о призыве, я прибегну ко всем возможным средствам для обращения в БАГАЦ, чтобы добиться призыва всех арабов в армию".


Отметим, что до настоящего времени закон о призыве не распространялся на представителей арабского сектора. Они имеют возможность служить в армии на добровольных началах.

Закон о призыве был отклонен Кнессетом.

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