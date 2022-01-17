"Кан Бет": Нетаниягу "дал добро" на сделку с прокуратурой

Политический обозреватель телеканала "Кан-11" и радиостанции "Кан Бет" Тамар Альмог сообщила, что экс-глава правительства Биньямин Нетаниягу "дал добро" на продолжение переговоров с прокуратурой о досудебной сделке.

Согласно этому источнику, на состоявшейся днем ранее встрече, на которой присутствовали также все члены семьи Нетаниягу, "бывшие адвокаты Нетаниягу Боаз Бен Цур и Амит Хадад настойчиво советовали ему согласиться на сделку, но Нетаниягу говорил, что не готов добиваться сделки "любой ценой".

По информации Тамар Альмог, в данный момент глава оппозиции Биньямин Нетаниягу заинтересован в продвижении переговоров с прокуратурой, но все еще надеется на внесение изменений в условия сделки. По данным "Кан Бет", в понедельник, 17 января, Нетаниягу отдал соответствующее распоряжение своим адвокатам.

Ранее телеканалы "Кешет" и "Решет" сообщали, что на проходившей в воскресенье, 16 января, встрече с адвокатами Сара Нетаниягу категорически возражала против сделки.

"Кан Бет" отмечает, что в настоящий момент судьба сделки зависит от решения Нетаниягу. До завершения каденции Авихая Мандельблита осталось не более двух недель. Для того, чтобы успеть подписать сделку, принципиальное соглашение между сторонами должно быть достигнуто уже на этой неделе.