N12: уязвимость в приложении "Рамзор" позволяет зараженным COVID-19 не соблюдать карантин

В понедельник, 17 января, новостная служба телеканала "Кешет" и сайта N12 сообщила о взломе мобильного приложения минздрава "Рамзор". Это мобильное приложение является единственным официальным способом предъявить "зеленый паспорт" ("тав ярок") в местах, в которых действуют санитарные ограничения.

По данным N12, в системе безопасности приложения обнаружена уязвимость, которая позволяет лицам, заразившимся коронавирусом, получить "зеленый паспорт" и не соблюдать карантин.