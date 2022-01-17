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NEWSru.co.il :: В Израиле17 января 2022 г., 13:44

Компания SpaceX вывела на орбиту два спутника, созданные в Ариэльском университете

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Компания SpaceX вывела на орбиту два спутника, созданные в Ариэльском университете Компания SpaceX вывела на орбиту два спутника, созданные в Ариэльском университете

13 января ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, стартовав с мыса Канаверал в США, успешно вывела на орбиту 105 спутников. Пресс-служба Ариэльского университета сообщает, что среди них были два миниатюрных спутника, созданные в рамках проекта SATLLA-2.

Эти мини-спутники SATLLA-2А и SATLLA-2B (размер 5х5х11,4 см, масса около 300 г) созданы в исследовательской лаборатории Ариэльского университета под руководством профессора Боаза Бен Моше при участии группы студентов с факультета компьютерных наук и инженерного факультета.

Эти мини-спутники предназначены для слежения за небесными телами, слежения за самолетами, поддержки системы стабилизации лазерной связи (FSO Free Space Optical Communication) и решения ряда других задач.

Пресс-служба Ариэльского университета сообщает, что связь со спутником SATLLA-2B установлена, проведено уже около 20 сеансов связи. Установить контакт со спутником SATLLA-2А пока не удалось, вероятно есть проблема с механизмом раскрытия его антенны. Работы по налаживанию связи со вторым мини-спутником продолжаются.


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