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NEWSru.co.il :: В мире13 января 2022 г., 20:29

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту более 100 спутников, включая украинский

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Ракета Falcon 9 вывела на орбиту более 100 спутников, включая украинский

В четверг, 13 января, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, стартовав с мыса Канаверал в США, успешно вывела на орбиту 105 спутников, в том числе украинский спутник "Сич-2-30".

Агентство "Интерфакс.Украина" приводит заявление украинского президента Владимира Зеленского по этому поводу: "Сегодня произошло очень важное событие – Украина вывела в космос свой спутник "Сич-2-30". Убежден, что трансляцию запуска смотрели тысячи украинцев. Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало ясно, что запуск прошел успешно... Нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выведением в космос украинского спутника".

Спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" разработало и изготовило госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К.Янгеля" (Днепр) вместе с другими украинскими предприятиями.


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