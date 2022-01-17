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NEWSru.co.il :: В Израиле17 января 2022 г., 21:41

Семья преступника, убитого Арье Шифом во время взлома, требует от него много миллионную компенсацию

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Арье Шиф в суде (ноябрь 2021 года)

Родные Мухаммеда аль-Атраша, застреленного Арье Шифом во время попытки угона автомобиля, обратились в суд с иском о выплате компенсации. В иске, поданном в окружной суд Беэр-Шевы, в качестве ответчика фигурирует Арье Шиф.

По информации сайта Ynet, семья убитого преступника требует с ответчика 4 миллиона шекелей в качестве компенсации.

В иске указывается, что по вине Шифа, который совершил тяжкое преступление, взяв правосудие в своих руки, остались сиротами восемь детей.


Отметим, что в ноябре 2021 года суд приговорил Арье Шифа, признанного виновным в причинении смерти по халатности, к девяти месяцам общественных работ и выплате компенсации в размере 10 тысяч шекелей семье убитого им преступника.

Согласно обвинительному заключению, Шиф вместе с женой спали во временном вагончике, поскольку в их доме шел ремонт, когда в их двор въехал автомобиль банды угонщиков. Один из них заскочил в машину Шифа. Шиф, имеющий разрешение на ношение оружия, вышел из вагончика с пистолетом, но забыв надеть очки. Он, находясь с правой стороны машины, выстрелил в сторону водителя. Пуля попала угонщику в голову. Шиф выстрелил в сторону второй машины, в которой находились сообщники угонщика, после чего они уехали. До настоящего дня полиции не удалось выследить и арестовать членов банды.

Шиф во время допроса утверждал, что начал стрелять, так как чувствовал, что его жизни угрожает опасность, и он не планировал убивать угонщика. При этом он не смог объяснить, почему не выстрелил в воздух. То, что мужчина был добровольным помощником полиции, следствие считает отягчающим обстоятельством, так как ему были известны правила открытия огня.

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Арье Шифа, застрелившего взломщика, приговорили к девяти месяцам общественных работ

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