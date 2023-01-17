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    В Израиле

    Предотвращение новых терактов: около Хальхуля военные застрелили офицера полиции ПА, активиста НФОП

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    Предотвращение новых терактов: около Хальхуля военные застрелили офицера полиции ПА, активиста НФОП
    AP Photo/Mahmoud Illean

    Во вторник, 17 января, военнослужащими бригады "Эцион" около Хальхуля на шоссе №60 был застрелен 40-летний Хамди Абу Дийя, открывший огонь по военным на временном блокпосту.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что этот террорист был причастен к нескольким обстрелам израильтян в Иудее в последнее время. По всей видимости, он же обстрелял сегодня утром автобус компании "Эгед" возле поселения Отниэль. В результате этих обстрелов никто не пострадал.

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    Террорист был вооружен пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло"). Очевидно, он планировал новые теракты.

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    Хамди Абу Дийя (полное имя Хамди Шакр Абу Дийя аз-Замарэ) был офицером полиции в Палестинской автономии, жил и служил в Бейт-Лехеме (Вифлееме). Он был боевиком террористической группировки "Народный фронт освобождения Палестины". Телеграм-канал Abu Ali Express со ссылкой на палестинские источники пишет, что Абу Дийя пять лет провел в израильской тюрьме за террор. Освободившись, он не прерывал своих связей с руководством НФОП.

    17 октября 2022 года, в 21-ю годовщину убийства в Иерусалиме израильского политика Рехавама Зеэви, Хамди Абу Дийя опубликовал в социальных сетях "завещание", в котором объявил, что на каждого палестинского "героя" придется 40 других с таким же именем – очевидно, имея в виду Хамди Курана, боевика НФОП, убившего Зеэви в 2001 году в иерусалимской гостинице "Хайят". Напомним, что Хамди Куран находится в израильской тюрьме, как и другие организаторы и участники убийства Рехавама Зеэви. Хамди Абу Дийя в своем "завещании" обещал "неприятности" для израильтян, причем угрожал "добраться до них в их домах". Он действительно впоследствии обстреливал израильские поселки, лишь по счастливой случайности в результате этих обстрелов не было жертв.

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    "Народный фронт освобождения Палестины" опубликовал официальное заявление, объявив Хамди Абу Дийю "своим шахидом". При этом было подтверждено, что он обстреливал не только дома евреев, но и автобусы.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Января 2023
    ЦАХАЛ: около Хальхуля застрелен террорист, причастный к нескольким обстрелам
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Января 2023
    Около Хальхуля военные нейтрализовали вооруженного террориста, работавшего в полиции ПА
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Января 2023
    В Хальхуле сожгли автомобиль, который использовали боевики при обстреле еврейского поселка
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