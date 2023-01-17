Предотвращение новых терактов: около Хальхуля военные застрелили офицера полиции ПА, активиста НФОП
Во вторник, 17 января, военнослужащими бригады "Эцион" около Хальхуля на шоссе №60 был застрелен 40-летний Хамди Абу Дийя, открывший огонь по военным на временном блокпосту.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что этот террорист был причастен к нескольким обстрелам израильтян в Иудее в последнее время. По всей видимости, он же обстрелял сегодня утром автобус компании "Эгед" возле поселения Отниэль. В результате этих обстрелов никто не пострадал.
Террорист был вооружен пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло"). Очевидно, он планировал новые теракты.
Хамди Абу Дийя (полное имя Хамди Шакр Абу Дийя аз-Замарэ) был офицером полиции в Палестинской автономии, жил и служил в Бейт-Лехеме (Вифлееме). Он был боевиком террористической группировки "Народный фронт освобождения Палестины". Телеграм-канал Abu Ali Express со ссылкой на палестинские источники пишет, что Абу Дийя пять лет провел в израильской тюрьме за террор. Освободившись, он не прерывал своих связей с руководством НФОП.
17 октября 2022 года, в 21-ю годовщину убийства в Иерусалиме израильского политика Рехавама Зеэви, Хамди Абу Дийя опубликовал в социальных сетях "завещание", в котором объявил, что на каждого палестинского "героя" придется 40 других с таким же именем – очевидно, имея в виду Хамди Курана, боевика НФОП, убившего Зеэви в 2001 году в иерусалимской гостинице "Хайят". Напомним, что Хамди Куран находится в израильской тюрьме, как и другие организаторы и участники убийства Рехавама Зеэви. Хамди Абу Дийя в своем "завещании" обещал "неприятности" для израильтян, причем угрожал "добраться до них в их домах". Он действительно впоследствии обстреливал израильские поселки, лишь по счастливой случайности в результате этих обстрелов не было жертв.
"Народный фронт освобождения Палестины" опубликовал официальное заявление, объявив Хамди Абу Дийю "своим шахидом". При этом было подтверждено, что он обстреливал не только дома евреев, но и автобусы.
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