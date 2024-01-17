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    В Израиле

    В Шхеме были ликвидированы лидер террористов и его боевики. Видео

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    В Шхеме были ликвидированы лидер террористов и его боевики. Видео
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали главу террористической инфраструктуры в лагере Балата в Шхеме, который вместе с боевиками своего отряда планировал в ближайшее время осуществить масштабный теракт.

    В официальном сообщении названо имя ликвидированного лидера террористов – Абдулла Абу Шалаль. По автомобилю, в котором находился он вместе с другими боевиками, был нанесен удар с воздуха. Согласно палестинским источникам, атака была осуществлена с применением ударного БПЛА.

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    После ликвидации в автомобиле боевиков было обнаружено оружие.

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    ШАБАК сообщает, что Абдулла Абу Шалаль нес ответственность за ряд нападений, совершенных в 2023 году, в том числе за теракт в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме в апреле 2023 года, в результате которого были ранены двое израильских граждан. Кроме того, он нес ответственность за взрыв бомбы в октябре 2023 года, в результате которого был ранен солдат ЦАХАЛа.

    Террористическая группа под руководством Абдуллы Абу Шалаля получала финансирование и инструкции из Ирана, взаимодействия со штабами террористов в секторе Газы и за рубежом, сказано в сообщении ШАБАКа.

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    Палестинские источники называют имена троих боевиков, убитых в результате этой атаки ЦАХАЛа: братья Саиф и Язан ан-Наджми и Мухаммад аль-Катауи.

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