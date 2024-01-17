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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщает о гибели двух военнослужащих в ходе боев в секторе Газы

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    Захария Песах Хабер и Яир Кац
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ сообщает, что в ходе боев на севере сектора Газы 16 января погибли двое военнослужащих. Названы их имена.

    Старшина резерва Захария Песах Хабер, 32 года, из Иерусалима, боец ​​87-го батальона 14-й бригады "А-Махац", погиб в бою на севере сектора Газы.

    Старшина резерва Яир Кац, 34 года, из Холона, боец ​​87-го батальона 14-й бригады "А-Махац", погиб в бою на севере сектора Газы.

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    Кроме того, в бою на севере сектора Газы был тяжело ранен резервист 52-го батальона 401-й бригады "Иквот а-Барзель", а около границы Газы был тяжело ранен военный медик-резервист из 6261-го батальона 261-й бригады (офицерская школа БАХАД-1).

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    C 31 октября по 17 января в ходе наземной операции в Газе погибли 192 военнослужащих ЦАХАЛа.

    С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 526 военнослужащих ЦАХАЛа.

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