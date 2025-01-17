Почему ультраортодоксы отказываются служить в армии? Интервью с раввином Гаем Алалуфом

Отражает ли бригада "Хашмонаим" новые веяния среди харедим, или же ее солдаты – маргиналы? Как резня 7 октября повлияла на отношениие ультрарелигиозного общества к армии и государству? Кому была дана Тора – народу или индивиду? Раввин Гай Алалуф, лидер общины "Даат у-Твуна" в Рош а-Аине и член Ассоциации общинных раввинов, предлагает свой взгляд на вопросы, стоящие на повестке дня.

Беседовал Шауль Резник.

В ультраортодоксальном секторе действует множество общинных организаций, связанных с медициной: "Эзер ми-Цион", "Яд-Сара", "Ацала". Почему ультраортодоксы относятся к вопросам здоровья серьезно и рационально, тогда как в отношении армии превалирует мистический подход? Ешиботники считают, что они защищают Израиль не хуже, а зачастую и лучше силовых структур.

Это очень простой вопрос. Если не заботиться о своем здоровье, можно пострадать или даже умереть. С армией же ситуация иная: когда вас защищают другие, это уже не ваша проблема. Один из ведущих раввинов ультраортодоксального сектора, раввин Исраэль Шрайбер, знаток Торы, в самом начале войны, когда еврейский народ был максимально сплочен, ответил на вопрос по поводу отношения к солдатам, которые гибнут за нас. Раввин сказал, что к ним надо относиться как к мусорщикам. Это двойное пренебрежение, потому что и мусорщиков нужно уважать за работу. Но раввин несколько раз повторил: "Что нам до них?" К тому же, вспомним, что произошло 7 октября – пострадало ли ультраортодоксальное сообщество?

Например, в Сдероте и Офакиме несколько человек были убиты по дороге в синагогу.

Это ужасно, это варварство со стороны ХАМАСа, но с точки зрения ультраортодокса, это не то, что должно побудить его к действиям: "Это случилось не со мной, а с другими людьми". Я разговаривал со многими харедим после трагедии 7 октября. Я беседовал с моим родственником, знатоком Торы и учеником колеля (ешивы для женатых), это замечательный человек. Я спросил его: "После такой беды я не могу спать по ночам. А как ты чувствуешь себя в эти дни?" Он ответил, что продолжает учиться как обычно, ничего не изменилось, и он этим гордится. Произошедшее нисколько не изменило его приоритеты.

А если бы резня произошла в ультраортодоксальном поселении? Харедим пересмотрели бы свое отношение к армии или удовлетворились молитвами о погибших?

Второй вариант. Я в этом не сомневаюсь. Потому что ультраортодоксальный этос сильнее любого исторического события и интерпретирует его соответствующим образом. Раввины сказали бы: "В чём мы ошиблись? Почему мы недостаточно изучали Тору, почему женщины носили парики, а не платки?" и так далее. В любом случае, никакого самоанализа в духе "почему мы не пошли в армию" или "теперь мы пойдём в армию" не последовало бы.

В диаспоре нас убивали на протяжении тысяч лет. Освещение Имени Всевышнего в момент мученической смерти – это заповедь, на которой воспитываются ультраортодоксы. К сожалению, и в Израиле это происходит время от времени. Поэтому реакции остались неизменными: "Это – часть реальности", "Почему я должен идти в армию только потому, что нас периодически убивают?", "Если убийства станут чрезмерными, я сделаю то, что делали мои предки – эмигрирую".

За последний месяц ученикам ешив были отправлены тысячи повесток, но на них откликнулись единицы. Что будет дальше? Военная полиция начнет охотиться на уклонистов и тащить их на призывные пункты?

Я не верю, что это произойдет. Во-первых, с учетом текущей политической ситуации. Во-вторых, евреи не склонны тащить других евреев за пейсы, у нас есть определенный исторический опыт. В-третьих, это только сделает ультраортодоксов ещё более стойкими в их антиизраильской позиции. В Талмуде упоминается понятие "аркита ди-месана" – когда издают антиеврейский указ, даже если он касается способа завязывать шнурки, евреи объединяются и противостоят угнетению. Так было в диаспоре, так это будет и в Израиле. В общем, я не верю, что мы дойдем до такого, но если все-таки это случится, будет катастрофа.

В эти дни бригада "Хашмонаим", предназначенная для ультраортодоксальных новобранцев, завершает первый цикл призыва. Значит, изменения всё-таки происходят?

Бригада "Хашмонаим" – это обман. С одной стороны, там предлагаются условия несения службы, сравнимые с критериями ультраортодоксального штетла. Никто и мечтать не мог, что армия пойдет на такие крайние уступки. С другой стороны, в этой бригаде нет одного важного элемента – ультраортодоксов. Туда, в основном идут люди, которые вышли из ультраортодоксальных рамок.

Есть человек, которого я знаю лично и очень уважаю – Мендель Рот. Он хасид, внук ребе, все сейчас говорят о его призыве в ЦАХАЛ.

Музыкант.

Очень талантливый музыкант. Внук хасидского ребе пошел в армию, потрясающе! Но внук ребе, который живет в холостяцкой квартире в [иерусаилимском квартале] Нахлаот, демонстрирует все черты человека, который не является ультраортодоксом. Он не часть ультраортодоксального общества. Он очень смелый критик этого общества, человек, который, несмотря на то, что покинул ультраортодоксальное общество, сохранил внешний вид ультраортодокса и продолжает соблюдать заповеди. Это очень хорошо выглядит на фотографиях. Но Рот ни в коем случае не соответствует ни одному ультраортодоксальному стандарту. Поэтому это обман – говорить, что батальон "Хашмонаим" будет состоять из ультраортодоксов.

Обсуждение темы призыва должно быть честным и откровенным. Мы имеем дело с определенным явлением, и его невозможно скрыть, повторяя: "Ультраортодоксы в общем-то хотят пойти в армию, но проблема в том, что там есть девушки – инструкторы по физподготовке и тому подобные вещи". Это неправда. Несколько лет назад мэром Хайфы была избрана Эйнат Калиш, светская женщина левых взглядов. Литовская ультрарелигиозная община поддержала ее в предвыборной гонке, включая учеников ешив. Есть видеоролик, где запечатлены десятки ешиботников, которые танцуют вокруг Эйнат Калиш, исполняют религиозные песни и празднуют победу. Когда мне попалось на глаза это видео, я подумал: эти люди посещают свадьбы, где мужчины и женщины отделены стеной. Однако вокруг Эйнат Калиш им можно танцевать, они не требуют от нее обычных ультраортодоксальных стандартов, потому что она "не наша". Что мешает тому, кто водит хороводы вокруг Калиш, смотреть в глаза девушке-военнослужащей?

При этом я искренне считаю, что от армии нужно требовать создания оптимальных условий для приема ультраортодоксов. И действительно, армия сейчас щедро предоставляет такие условия, хотя далеко не каждый литовский ультраортодоксальный юноша нуждается в них. Но проблема – не в "кошерности" армии.

А в чём?

Ультраортодоксальный мейнстрим не служит по причинам теологического характера. Мы верим, что Тора была дана народу Израиля, а не отдельному человеку. Когда в Торе упоминается "царство священников и святой народ", это обращение не к индивидууму, а к народу в целом. Слова "Слушай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь один" относятся к народу Израиля, а не к отдельному человеку. Так это было вплоть до появления ультраортодоксии.

Иудаизм до возникновения харедим не был изолированным, он был открыт к внешнему миру, умел сочетать Галаху и современную жизнь. Ультраортодоксальное течение возникло как реакция на Хаскалу, движение еврейского просвещения. Основатель ультраортодоксии, Хатам Софер (раввин Моше Софер), сказал, что ультраортодоксам нужно выстроить стену, чтобы укрыться от современности. Но когда ты против чего-то, ты на самом деле это принимаешь.

Под влиянием эпохи Просвещения, а также либерализма и протестантства иудаизм превратился в индивидуальную религию. Веяния тех лет превратили отдельного человека в самостоятельную единицу, чего изначально не было в иудаизме. В Торе акцент делается на семьи, племена и целый народ. Ультраортодоксия переняла концепцию, сосредоточенную на личности – Тора-де была дана человеку, а не народу. Какому человеку? Мне, ученику ультрарелигиозной ешивы, "сыну Торы". Поэтому главное – это "я", и самое важное, чтобы у меня была возможность изучать Тору весь день.

Отсюда и проистекает нежелание солидаризироваться с израильским обществом. Это также проявляется во многих других аспектах ультраортодоксального общества. Например, в квотах для сефардов, желающих поступить в ашкеназские ешивы, в нежелании интегрировать людей с определенным бэкграундом – например, баалей-тшува (неофиты). Это происходит потому, что основной акцент делается на "меня", а не на народ, частью которого "я" являюсь. И это акцент теологический, а не эгоистичный.

Почему в этих и других аспектах хасиды Хабада отличаются от ультраортодоксального мейнстрима? Они служат в армии, работают, взаимодействуют с израильским обществом.

Нужно уточнить: хабадники не являются ультраортодоксами в том смысле, в котором я определяю ультраортодоксов. Любавичский Ребе учил их, что цель жизни – заботиться о благе всего еврейского народа, что Тора дана всему народу Израиля, и нужно заботиться обо всех. Таким образом, они понимают, что служба в армии является частью заботы о народе Израиля.

Поэтому в Хабаде процент призыва намного выше, несмотря на то, что Хабад – движение несионистское. И поэтому для хабадников характерно множество явлений, которые отсутствуют у мейнстримных харедим. Например, в Хабаде принимают баалей-тшува во все ешивы, практически нет различий между сефардами и ашкеназами при поступлении в учебные заведения и при заключении браков. Не то чтобы различий не было вообще, но значительно меньше, чем в остальном ультраортодоксальном обществе.

Кроме Хабада, есть и другие структуры, которые идут на контакт с широкой публикой. Такие как семинар "Арахим", аффилированный с литовской ветвью ультраортодоксального иудаизма, и организация "Идабрут", за которой стоят сефардские раввины.

Такого рода движения по возвращению к вере – всё та же уловка ультраортодоксального общества. Как только вы входите вовнутрь, вы понимаете, что являетесь вторым сортом. Вас не примут в ряды ультраортодоксального общества, ваши дети не смогут учиться в ешивах, где учатся дети тех, кто вернул вас к вере. В этом смысле Хабад положительно отличается, потому что дети неофитов могут учиться в классических учебных заведениях этого движения.

У сефардов чуточку сложнее. Сефарды обычно следуют за "литваками". Тем не менее, в сефардском ультраортодоксальном обществе всё еще гораздо больше разнообразия, больше смешанных семей, ультраортодоксальных и не очень. Это также связано с историей сефардского иудаизма, который не переживал кризиса эпохи Просвещения и реформизма.

Собственно, сефардский ультраортодокс – это новое явление. Первое поколение едва ли не полностью состояло из возвратившихся к вере. Сейчас уже есть второе и третье поколения, намного более элитарные, представители которых подражают ашкеназскому, литовскому ультраортодоксальному образу жизни. Типичный пример – движение ШАС, которое началось как очень народное движение, а сегодня это очень элитарное движение, среди лидеров которого есть главы сефардских ешив, которые подчиняются литовскому миру Торы и отправляют своих детей в соответствующие учебные структуры.

Альтернативная служба имеет шансы стать достойным вариантом для харедим?

Не верю, что это сработает. Ультраортодоксы сами выбирают, в чём участвовать, а в чём – нет. Им не нравится, когда государство за них решает. Было много инициатив, касавшихся альтернативной службы. Они провалились.

Можно ли предположить, что отрицательное отношение к службе в армии возникло и под влиянием того факта, что иудаизм формировался в диаспоре? У мудрецов Талмуда, таннаев и амораев, не было возможности заниматься вопросами управления суверенным государством.

И таннаи, и амораи знали, что Тора была дана всему народу Израиля. Да, они не занимались вопросами государственного управления, у них не было инструментов для этого. Но это вызов, который берет на себя, например, современный, религиозный сионизм.

Высказывания вроде "Тора защищает и спасает", которые приводятся в Талмуде, стали неотъемлемой частью ультраортодоксальной идеологии. Йегошуа бин-Нун и царь Давид представлены там не как великие полководцы, а как ученые мужи, сидящие в доме учения. Насколько такие интерпретации влияют на отношение ультраортодоксального сектора к военной службе?

"Тора защищает и спасает" – это скорее внешний предлог, чем истинная вера. Возможно, есть наивные люди, которые верят в это буквально. Но что с теми ультраортодоксами, которые не изучают Тору? Таких большинство. Я учился в ультраортодоксальных и религиозно-сионистских ешивах. Я знаю мир Торы изнутри. Число ешиботников, способных сидеть и реально учиться ежедневно, на протяжении многих лет, не превышает 10-15%. Поэтому мысль о том, что ультраортодоксы не служат в армии из-за того, что они изучают Тору, ошибочна. Есть много ультраортодоксов, которые не учатся и не служат.

В хасидском обществе, например, нет такого тотального упора на изучении Торы, это больше свойственно литовскому направлению. Большинство хасидов идут работать через год после женитьбы. Они работают неофициально, потому что подписали декларацию "торато – умануто", их профессия – изучение Торы. Они не скажут вам: "Я изучаю Тору и тем самым защищаю Израиль".

Помните недавнее заявление бывшего главного сефардского раввина Ицхака Йосефа, который сказал: "Даже "бездельникам", тем, кто не учится, не следует идти в армию". Утверждение о том, что Талмуд превратил царя Давида из воина в ученого, верно. Но здесь речь идет о "бездельнике", о человеке, который не является ни воином, ни ученым! Он не призывается не потому, что сидит и изучает Тору, а потому что не хочет.

Есть емкое высказывание, которое я слышал от имени раввина Элиягу-Меира Файбельзона, которого очень уважаю: "Ультраортодоксия – это стратегия, которая по ошибке превратилась в идеологию". Стратегия Хазон Иша (рабби Авраам-Йешаягу Карелица, одного из первых лидеров израильских харедим) заключалась в возрождении мира Торы. Он добился слишком большого успеха.

Сектор слишком разросся, ситуация только ухудшается. Текущее решение – ультраортодоксальные женщины устраиваются на работу в IT-сфере. В ктубе (брачном контракте) написано, что муж должен обеспечивать и кормить свою жену, а сейчас имеет место обратная ситуация. Это вызывает много проблем: различия в мировоззрении, в религиозном уровне, потому что женщина постоянно на работе, а мужчина сидит в колеле (ешиве для женатых). Но постоянно предлагается решения, чтобы продолжать поддерживать эту модель. На мой взгляд, это приведет к полному упадку. Невозможно, чтобы такая большая община фокусировалась только на людях, изучающих Тору.

У вас есть другие предложения?

То, что очевидно всем, – как можно больше поддерживать харедим, вышедших на рынок труда, и как можно меньше поддерживать разрушительный механизм, задействующий людей, зарегистрированных в колелях, но фактически не изучающих Тору. Главные жертвы – это они сами и их семьи.

Человек, которому не дают возможность преуспеть в иной сфере, страдает. Ученик ешивы может иметь кучу талантов, но он осознает, что в его общине единственный способ добиться успеха – изучать Тору. Сегодня есть хедеры для сыновей ешиботников, женские школы для дочерей ешиботников, это становится закрытым клубом. Если вы не часть этого, вы автоматически попадаете во второй сорт.

Что делать на практике? Как побудить не самых успешных ешиботников найти практическое применение своим талантам?

Предоставить им освобождение от военной службы. Когда вы выписываете 24-летнему мужчине освобождение от армии, он уже не обязан оставаться в колеле. Предполагаю, что будет много таких, кто скажет: "Теперь я могу искать работу или осваивать профессию". Произойдет массовый выход ультраортодоксов на рынок труда, и это изменит их самих.

Да, мое предложение несправедливо по отношению к остальному израильскому обществу. Но это реальное решение. Появится куда больше шансов, что дети таких "белобилетников" все-таки пойдут в армию.

Кроме "Торы, которая охраняет и спасает", есть еще один популярный аргумент: харедим создали целый ряд благотворительных организаций. Это тоже своего рода служение на благо широкой общественности.

Это так не работает. Есть государство, которое устанавливает механизмы взаимодействия различных частей общества. Вы не можете проложить дорогу и сказать: "Раз я прокладываю дороги, не взимайте с меня налоги". Харедим создали эти организации – прежде всего, для себя – это важно, но это не заменяет обычные стандарты израильского общества.

И, конечно нужно помнить, как были основаны эти организации. Все эти структуры были основаны как ультраортодоксальные, а затем вышли за пределы сектора. Если есть "Маген-Давид адом", зачем нужна "Ацала"? Потому что это наше, это "для наших людей", это государство в государстве, мы заботимся о себе, об ультраортодоксальном обществе. Я не говорю, что харедим не любят других евреев. Они их любят, и поэтому такие организации вышли за пределы ультраортодоксального мира. Но в конечном итоге, это внутренние ультраортодоксальные структруры.

Высказывания крупных раввинов, включая слова раввина Ицхака Йосефа, в ультраортодоксальном обществе воспринимаются как "даат Тора", мнение самой Торы. На чём основана эта концепция, которая распространяется абсолютно на все сферы жизни, включая призыв в армию, получение образования, потребление того или иного контента, пользование гаджетами?

Я приглашаю любого поискать понятие "даат-Тора" в Талмуде, трудах Рамбама, сводах законов "Бейт-Йосеф" и "Шульхан арух". Этого понятия там нет. Когда основателя Любавичского хасидизма, рабби Шнеура-Залмана из Ляд, спрашивали о бизнесе и других подобных делах, он отвечает: зачем вы спрашиваете меня об этих вопросах, обращайтесь ко мне по духовным вопросам, по вопросам служения Богу и Галахи, я раввин.

"Даат-Тора" – это новое изобретение. Мысль о том, что мудрецы Торы могут управлять миром, давая советы из крохотных комнат в Бней-Браке, – это явление, не упомянутое в Галахе. Религиозные лидеры должны играть центральную роль в духовном руководстве поколением, но не в принятии практических решений во всех аспектах жизни. Иудаизм требует от нас быть мыслящими людьми, а не просто слепо подчиняться другим, не задавая вопросов.

Но испокон веков советовались же с раввином местечка, а к лидеру хасидского двора ходили за благословениями.

Раввин являлся галахическим авторитетом конкретного места. Я раввин общины, и в моей общине я выношу галахические вердикты и определяю духовные стандарты. Однако во многих общинах, включая нашу, есть профессиональный комитет, который управляет общиной и может принимать решения по разным вопросам. И это не мои сферы деятельности, а сферы комитета. В прошлом бок о бок с раввинами общин работали общественные лидеры. Мудрецы Торы, которые решают абсолютно всё, – это новое явление.

Я сам хожу к раввинам за благословениями. Но есть разница между получением благословения и мыслью, что вся моя жизнь будет зависеть от того, что скажет раввин, без какой-либо моей возможности выстраивать жизнь самостоятельно. Когда я пойду к раввину за советом, я изначально буду знать, что у его рекомендаций есть границы. Если он скажет: "Я подсчитал числовое значение твоего имени и имени твоей жены, вы не подходите друг другу, вам нужно расстаться", я отвечу: "Простите, раввин, я люблю свою жену и хочу остаться с ней". Я не хочу и не собираюсь расставаться с ней из-за мистических выкладок. К тому же большинство раввинов так не поступят, они добрые и честные люди, которые действуют мудро и рассудительно.

Насколько представители нового сектора "современных ультраортодоксов", "харедим модерниим", способны изменить ситуацию к лучшему?

Ультраортодоксальный мейнстрим остается прежним, он сохраняет свою силу и старается нейтрализовать тех, кто пытается бросить ему вызов. Есть два-три замечательных ультраортодоксальных раввина, Давид Лейбель, Элиягу-Меир Файбельзон, Барух Гринбаум, которые основали ультраортодоксальные общины, пытающиеся интегрироваться в израильское общество. Но это довольно маргинальное явление, которое ультраортодоксальный мейнстрим держит в узде.

Сколько школ в рамках системы "хареди-мамлахти" (государственно-ультраортодоксальная система) было основано за последние десять лет, с тех пор как министр Шай Пирон создал это направление? Это ничтожные числа по отношению к населению. "Современные ультраортодоксы" не становятся явлением, которое покоряло бы ультраортодоксальный сектор.

Поддерживаете ли вы экономические санкции против харедим?

Слово "санкции" – это не тот термин, которое я использую. Я бы не хотел видеть голодных ультраортодоксальных детей. Я выступаю против льгот. Если человек жертвует значительную часть своей жизни, рискует своей жизнью, несет важную военную службу, он заслуживает вознаграждения от общества и государства. А тот, кто этого не делает, не заслуживает этих вознаграждений. Это базовая человеческая мораль.

К вам, вероятно, обращаются не только те, кто соблюдает заповеди, но и люди, которые делают первые шаги в иудаизме. К какому сектору вы порекомендуете им присоединиться?

Я не мог бы ответить на этот вопрос иначе, кроме как сказать: "Иди туда, куда зовет тебя сердце. Туда, где ты видишь шанс для самовыражения и роста". У меня нет лучшего ответа на это. Как сказано в молитве: "Все они любимы, все они чисты, все они могучи, и все они в страхе и с трепетом исполняют волю Творца своего". Но я бы предостерег такого человека от присоединения к общине, где он и его дети будут считаться второсортными. Это может повредить будущему его детей и их богобоязненности. Многие отошли от иудаизма из-за таких явлений, из-за того, что их не приняли в то или иное учебное заведение. Но если бы такой человек сказал мне: "Я знаю все это, но несмотря на это, я очень хочу быть частью этой общины, потому что они аутентичные", я бы пожелал ему удачи.

Есть ли у современного иудаизма потенциал для сплочения израильского общества?

Сейчас ситуация очень депрессивная. Не представляю, как раввины могут объединить народ в нынешнее время. Я очень надеюсь, что те, кто действительно объединит народ Израиля, – это люди, которые способны понять два мира, жить в двух мирах, найти хорошее и общее, то, что связывает их.

Таких людей немного. Но я очень верю в общины неофитов, которые строят мосты между светским и религиозным обществами, я верю в общины традиционалистов, которые тоже прокладывают мост между двумя обществами. Я верю в "современных ультраортодоксов", хотя это очень маленькая группа, которая может служить мостом между ультраортодоксальным и израильским обществами. И я надеюсь, что такие явления будут развиваться и расти.