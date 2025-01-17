Сделка с ХАМАСом и уход Бен-Гвира. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Сделка с ХАМАСом, если она будет реализована полностью (что не очевидно), приведет к завершению войны "Железные мечи". Если всё пойдет по плану, в конце апреля, в разгар пасхальных каникул Кнессета, начнется послевоенный период.

С точки зрения интересов премьер-министра Биньямина Нетаниягу, соглашение по сделке было утверждено в почти идеальный момент – за пять дней до вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Трамп доволен. Байден тоже. Проблема Нетаниягу заключается в том, что ни Трамп, ни Байден не могут обеспечить ему стабильность коалиции. Как и следовало ожидать, сделка оказалась очень тяжелой пищей для политического желудка партий "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит". Параметры сделки заметно сократили разрыв между правыми политиками и их избирателями. Даже те, кто считают возвращение заложников высочайшей и важнейшей задачей, резко критикуют уступки Израиля. Итамар Бен-Гвир решил, что наступило время действовать и объявил о выходе из правительства. Ушел, но обещал вернуться.

Соглашение по сделке было достигнуто в дни, которые могли бы быть критическими для происходящего в израильской политике. 14 января министр обороны Исраэль Кац представил комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне принципы закона о призыве (вернее, не призыва) ультраортодоксов. 16 января истекает срок, предоставленный БАГАЦем министру юстиции Яриву Левину для вынесения на голосование кандидатуры Ицхака Амита на должность главы Верховного суда.

Сделка: Нетаниягу между Трампом и Бен-Гвиром

Сделка с ХАМАСом, в той форме, в которой о ней сообщалось к моменту написания этих строк, ставит точку на теории "полной победы", которую многие месяцы озвучивал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

По состоянию на 16 января, ХАМАС, хоть и понес существенные потери, остается властной структурой в секторе Газы, и правительство Израиля по причинам, известным только ему, не предприняло никаких шагов для того, чтобы эту ситуацию изменить.

Сделка по освобождению заложников подписана на условиях, которые не безосновательно наполняют гордостью сердца сторонников ХАМАСа. Тысячи освобождаемых террористов, в том числе убийц, осужденных на пожизненное заключение, полный выход Израиля из сектора Газы, в том числе уход с "Филадельфийской оси" и из "коридора Нецарим", возвращение жителей Газы на север сектора. Это далеко не полный список "плюшек", полученных ХАМАСом в рамках сделки.

Израиль получит заложников и поддержку президента Трампа. Те, кто пытались в эти дни ответить на вопрос, почему Нетаниягу согласился на эту очень проблематичную сделку, снова и снова возвращаются к имени Дональда Трампа. Новый президент США недвусмысленно дал понять премьер-министру Израиля, что хочет окончания войны еще до вступления в должность. Однако Трамп бизнесмен, и Нетаниягу рассчитывает на прибыль, которую принесет сделанное им вложение. Две мега-задачи стоят перед Израилем – решение проблемы Ирана и соглашение с Саудовской Аравией. Совершенно очевидно, что ни с одной из этих задач Израиль не сможет справиться самостоятельно. Для решения этих задач необходимо более чем активное содействие со стороны США. Нетаниягу все это отлично понимает, и в известном смысле приносит победу в Газе в жертву победе над Ираном. Или разговорам о победе над Ираном.

И снова о Газе. Свержение власти ХАМАСа в секторе оказалось, судя по всему, слишком сложной на данном этапе задачей. Нетаниягу пошел по хорошо знакомому пути – сделка, в расчете на то, что ее реализация и освобождение заложников, позволят ему представить итоги войны в более выгодном свете. Если же ХАМАС сделку торпедирует, Нетаниягу получит свободу действий и поддержку США.

"Нет муки – нет Торы", – говорят еврейские мудрецы. Без политики – нет дипломатии. Биньямин Нетаниягу не опасается, что не сможет утвердить сделку на заседании военно-политического кабинета или на заседании правительства. И там, и там у него есть стабильное большинство, благодаря министрам от "Ликуда" и ультраортодоксальным партиям. Гораздо больше Нетаниягу занимает вопрос – будет ли у него правительство после утверждения сделки, и каким будет это правительство.

Критика в адрес сделки со стороны правых, звучавшая поначалу очень сдержанно, постепенно стала громогласной и ультимативной.

Более всего эта динамика связана с конкуренцией за голоса на правом фланге. Итамар Бен-Гвир обратился на этой неделе к Бецалелю Смотричу с призывом вместе покинуть правительство. В этом обращении была немалая доля манипуляции. Бен-Гвир отлично понимал, что даже выход "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" из правительства утверждение сделки не остановит. Такой призыв должен был подчеркнуть, кто является ведущим, а кто ведомым в этой паре. Смотрич оказался между двух огней. С одной стороны, не только, далеко не только Бен-Гвир призывают к выходу из коалиции на фоне сделки. На Смотрича оказывается серьезное давление и со стороны избирателей. Однако сам министр финансов не горит желанием покидать министерское кресло. Во-первых, он отлично понимает, что не скоро станет вновь министром, если вообще когда-либо им станет. Кроме того, в "Ционут Датит" намерены воспользоваться сменой администрации США для продвижения интересов правого электората, в первую очередь поселенцев Иудеи и Самарии.

Пока Смотрич колебался и сомневался, Бен-Гвир перешел к действиям. Вечером 16 января глава "Оцма Иегудит" объявил о решении подать в отставку из правительства. Из правительства, но не из коалиции. Разница существенная. Выход из коалиции означал бы голосование против правительства и скорее всего досрочные выборы в обозримом будущем. Шаг Бен-Гвира – это протест ограниченного масштаба, ничем Нетаниягу не грозящий. Бен-Гвир освободил весомый портфель, который, судя по всему, будет передан Ави Дихтеру. Больше никаких катаклизмов не замечено.

Бецалель Смотрич на данном этапе не стал спешить идти путем Бен-Гвира. Он выдвинул массу требований, однако Нетаниягу не должен выполнять их прямо сейчас. Судьба коалиции, равно как и судьба войны, решится между первым и вторым этапом сделки.

Решение Смотрича в какой-то момент присоединиться к Бен-Гвиру скорее всего приведет к выборам сразу после завершения реализации сделки.

Глава "Еш Атид" Яир Лапид повторил на этой неделе, что готов предоставить Нетаниягу "сеть безопасности" для реализации сделки. Можно предположить, что эта сеть порвется сразу после осуществления соглашения с ХАМАСом. Нетаниягу понимает это и ищет решение.

Дела юридические: Левин, Амит и другие

На этой неделе министр юстиции Ярив Левин одержал небольшую, но победу. 16 января истек срок отведенный министру юстиции для вынесения на голосование кандидатуры главы Верховного суда. Однако за три дня до даты голосования вокруг главного кандидата на должность, судьи Ицхака Амита разразился скандал. Публикация журналиста "Едиот Ахронот" Нетаэля Банделя о действиях судьи Амита, в которых было более чем подозрение на конфликт интересов, всколыхнула бурю, погасшую так же быстро, как начавшуюся. Полиция проверила и пришла к выводу о том, что нет оснований для начала уголовного расследования. Представители всех релевантных структур также заявили, что нет никаких формальных нарушений в действиях судьи Ицхака Амита.

Несмотря на это, Левин обратился в БАГВЦ с просьбой получить отсрочку. Об абсурдности ситуации, когда БАГАЦ принимает решение о порядке избрания главы Верховного суда, уже говорилось немало. Однако суд рассмотрел обращение Левина и предоставил министру юстиции еще 10 дней. За это время Левин должен представить комиссии по назначению судей доводы, в пользу своей позиции, согласно которой Амит не должен быть назначен главой Верховного суда. Скорее всего, члены комиссии отклонят доводы Левина, однако министр юстиции, который ведет войну на истощение в попытке по возможности отложить это назначение, добился своей цели. Бонусом для него послужил тот факт, что судьи Верховного суда отклонили позицию юридического советника правительства, полагавшей, что нет оснований для отсрочки.

Ицхак Амит будет назначен главой Верховного суда, однако очевидно, что тень, брошенная от материала в "Едиот Ахронот", будет сопровождать его.

Одновременно начинается обсуждение предложения Левина-Саара по изменению состава комиссии по назначению судей. Изначальный закон, утвержденный в первом чтении вечность назад – в 2023-м году – отозван в комиссию. Законопроект – это не более, чем сосуд. До тех пор пока законопроект не утвержден, можно менять его содержимое как угодно. Именно этим займутся сейчас в комиссии Кнессета по законодательству. Изначальный законопроект будет выброшен, а вместо него сосуд наполнят новым содержанием. Левин и Саар хотят завершить процесс утверждения законопроекта до конца февраля. В оппозиции требуют "тщательного и серьезного обсуждения", а глава НДИ Авигдор Либерман вообще предлагает отложить обсуждение до окончания войны. Судя по всем признакам, она близка к своему завершению.

Закон о не призыве: Исраэль Кац в начале торга

Министр обороны Исраэль Кац представил на этой неделе основные положения закона, определяющего порядок освобождения от службы учащихся йешив. Предложения Исраэля Каца далеки от того, что предлагали ранее представители армии. Они говорили о том, что начиная с лета 2026 года готовы принять неограниченное число ультраорртодоксов. Кац предлагает постепенное увеличение числа призывников этого сектора. Однако и это предложение оказалось слишком радикальным для депутатов и министров от ультраортодоксальных партий. Не только в "Яадут а-Тора", но и в ШАС говорят о том, что предложение Каца неприемлемо. Министр по делам религий Михаэль Малкиэли дал понять, что терпение ультраортодоксов истекает: "Для нас этот закон – основа основ. Мы сообщили о происходящем Совету мудрецов Торы, и только они решат, когда партия должна выйти из коалиции".

Тот факт, что в ШАС, партии, которая всегда считалась абсолютно лояльной по отношению к нынешнему правительству, высказываются подобным образом, говорит сам за себя.