Границу с Газой будут охранять две дивизии

Командир дивизии Газы Барак Хирам представил на встрече с главами населенных пунктов юга подготовленное командованием ЦАХАЛа изменение порядка охраны границы сектора.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, ответственность за 65-километровую границу будет разделена между двумя дивизиями. Южная часть границы будет в ответственности дивизии Газы, а северная часть будет передана под ответственность 162-й "Стальной" дивизии, в состав которой входят бригады "Гивати" и "Нахаль", танковая бригада "Акевот а-Барзель" и артиллерийская бригада "Амуд а-Эш".

Вдоль границы будут созданы 14 новых укрепленных пунктов. Стерильный периметр вдоль границы со стороны сектора Газы будет составлять 700 метров с увеличением до 1200 метров в пяти стратегических точках. По любому, кто будет заходить в этот периметр, будет открываться стрельба на поражение.