x
17 января 2025
|
последняя новость: 09:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 января 2025
|
17 января 2025
|
последняя новость: 09:54
17 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Границу с Газой будут охранять две дивизии

Газа
ЦАХАЛ
время публикации: 17 января 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 08:35
Границу с Газой будут охранять две дивизии
Wikipedia.org. Фото: IDF Spokesperson's Unit / CC BY-SA 3.0

Командир дивизии Газы Барак Хирам представил на встрече с главами населенных пунктов юга подготовленное командованием ЦАХАЛа изменение порядка охраны границы сектора.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, ответственность за 65-километровую границу будет разделена между двумя дивизиями. Южная часть границы будет в ответственности дивизии Газы, а северная часть будет передана под ответственность 162-й "Стальной" дивизии, в состав которой входят бригады "Гивати" и "Нахаль", танковая бригада "Акевот а-Барзель" и артиллерийская бригада "Амуд а-Эш".

Вдоль границы будут созданы 14 новых укрепленных пунктов. Стерильный периметр вдоль границы со стороны сектора Газы будет составлять 700 метров с увеличением до 1200 метров в пяти стратегических точках. По любому, кто будет заходить в этот периметр, будет открываться стрельба на поражение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook